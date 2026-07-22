Zelenski continuă reorganizarea armatei ucrainene. Generalul Ihor Skibiuk, numit șef al Statului Major General

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat numirea generalului-maior Ihor Skibiuk în funcția de șef al Statului Major General al armatei ucrainene, în cadrul procesului de reorganizare a conducerii militare de la Kiev.

Skibiuk îl înlocuiește pe Andrii Hnatov și face parte din noua echipă de comandă formată după schimbarea produsă la vârful armatei ucrainene, relatează Kyiv Post

„Împreună cu Mihailo Drapatîi și Yevhen Khmara, am decis ca noul Șef al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei să fie generalul-maior Ihor Skibiuk - un ofițer militar foarte experimentat care, împreună cu noul comandant suprem, a apărat Ucraina umăr la umăr”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

Anunțul vine la o zi după ce Zelenski l-a înlocuit pe comandantul-șef Oleksandr Sîrski cu generalul Mihailo Drapatîi.

Kremlinul minimizează efectele schimbării

Reacția Moscovei nu a întârziat să apară. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că schimbările din conducerea armatei ucrainene nu vor modifica situația de pe front, potrivit AFP, citată de TVR Info.

Potrivit acestuia, forțele ruse își continuă ofensiva pe întreaga linie de front, în special în regiunea Donbas.

Ucraina revendică noi atacuri asupra infrastructurii din Rusia

În paralel, Zelenski a anunțat că armata ucraineană a lovit cu succes mai multe obiective logistice din regiunile ruse Krasnodar și Stavropol, despre care Kievul susține că sunt implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone și echipamente de navigație.

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, printre țintele vizate s-ar afla și depozite aparținând companiei Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online din Rusia.

Liderul de la Kiev a prezentat aceste operațiuni drept parte a strategiei de lovire a infrastructurii care sprijină efortul militar al Rusiei.