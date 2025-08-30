Zelenski avertizează că Rusia pregătește o nouă ofensivă masivă în Donbas: „Concentrarea trupelor acolo ajunge la 100.000”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că forțele ruse se pregătesc pentru o ofensivă de amploare în regiunea Donbas, estul țării, în special în zona orașului Pokrovsk.

„Concentrarea ( n.r. trupelor) acolo ajunge la 100.000”, a declarat Zelenski, potrivit agenției dpa, citând Interfax Ucraina. Liderul de la Kiev a precizat că situația este sub control și că armata ucraineană este pregătită să facă față unui eventual atac.

Pokrovsk, un important oraș minier din regiunea Donețk, avea înainte de război aproximativ 60.000 de locuitori. Majoritatea acestora au părăsit localitatea după mai multe luni de asediu și bombardamente, însă Rusia nu a reușit până acum să captureze așezarea strategică.

În paralel, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a prezentat o viziune optimistă asupra campaniei ruse, afirmând că trupele sale avansează mai rapid decât la începutul anului. „După ce am eliberat 300-400 km pătrați în fiecare lună la începutul anului, acum am eliberat 600-700 km”, a spus el.

Belousov a salutat și atacurile aeriene asupra Ucrainei, declarând că 35 de lovituri asupra a 146 de obiective strategice au provocat „daune grave infrastructurii militare” ucrainene. De asemenea, el a susținut că Ucraina a pierdut 340.000 de soldați în acest an, cifre care nu pot fi verificate independent. Totuși, atât Rusia, cât și Ucraina au tendința de a exagera pierderile inamice, mai precizează dpa.

După mai bine de trei ani și jumătate de conflict, Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Totuși, chiar și la ritmul menționat de oficialul rus, ar fi nevoie de aproximativ 60 de ani pentru ca Moscova să ocupe întreaga țară, potrivit estimărilor dpa.