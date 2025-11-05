Zelenski a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, unde luptele cu rușii se intensifică

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a vizitat marți pe militarii ucraineni aflați în zona Pokrovsk, din regiunea Donețk.

„M-am întâlnit cu luptătorii noștri la punctul de comandă al Corpului 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei – Azov, care desfășoară o operațiune defensivă în sectorul Dobropillia”, a declarat președintele ucrainean, referindu-se la un oraș situat la aproximativ 20 de kilometri de Pokrovsk, potrivit The Guardian.

Forțele ruse au înaintat mai mult în Pokrovsk și în împrejurimi, însă o mare parte a zonei nu se află sub controlul clar al niciuneia dintre părți, arată marți hărțile proiectului ucrainean DeepState.

„Situația rămâne critică”, a precizat DeepState, adăugând că, în unele cartiere, trupele ruse se fortifică și își consolidează pozițiile.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a transmis în cea mai recentă evaluare, publicată pe 3 noiembrie, că „forțele ruse continuă să avanseze în direcția Pokrovsk și par să opereze cu o tot mai mare libertate chiar în interiorul orașului”.

Totodată, ISW a menționat că trupele ucrainene au reușit să elibereze o parte semnificativă a unei pătrunderi ruse în direcția Dobropillia, pe flancul estic al frontului din zona Pokrovsk.

Pokrovsk avea aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, dar majoritatea civililor au fost evacuați. Cucerirea orașului ar putea permite Rusiei să avanseze spre Kramatorsk și Sloviansk, ultimele mari orașe ucrainene din Donețk.

Președintele Volodimir Zelenski a recunoscut luni că situația din Pokrovsk este „extrem de dificilă”, însă armata ucraineană insistă că niciun district nu este complet pierdut.