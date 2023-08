Zeci de migranți, printre care femei însărcinate și copii mici, salvați de o navă a unei organizații umanitare

Nava Astral, a organizaţiei umanitare spaniole Open Arms, a salvat în noaptea de joi spre vineri 60 de persoane, printre care mai multe femei însărcinate şi copii mici, care călătoreau în patru ambarcaţiuni precare cu risc ridicat de naufragiu, după ce a urmat instrucţiunile autorităţilor italiene.

„O noapte foarte dificilă pentru echipajul de pe Astral. După câteva ore de căutări, nava noastră a ajuns la patru bărci de fier precare şi supraaglomerate, cu risc ridicat de naufragiu", a explicat ONG-ul pe reţelele sociale.

Astral, care de obicei asistă migranţii aflaţi în dificultate pe mare până când sunt salvaţi de o ambarcaţiune mai potrivită, a primit în acest caz instrucţiuni să îmbarce persoanele aflate pe aceste ambarcaţiuni, printre care „femei însărcinate şi mulţi copii mici cu risc de hipotermie".

„Urmând instrucţiunile autorităţilor italiene, am distribuit veste de salvare şi am asigurat toate persoanele de pe diferitele ambarcaţiuni, apoi am salvat 60 de persoane, inclusiv 20 de femei şi cinci copii mici care se află la bordul velierului nostru", a adăugat ONG-ul citat.

Joi, Astral a efectuat deja patru operaţiuni dificile, localizând 105 migranţi, dintre care femei şi copii, în patru ambarcaţiuni precare aflate în mare pericol, toate în apropierea insulei Lampedusa (sud), unde sunt debarcaţi în mod constant migranţi, majoritatea din Tunisia.

Mai mult de 2 000 de persoane sunt înghesuite acum în centrul de primire de acolo, în ciuda unei capacităţi de 300-400 de persoane şi a transferurilor continue organizate de procuratura din Agrigento şi de poliţie pentru a reduce numărul celor găzduiţi şi a le îmbunătăţi condiţiile.

Papa Francisc a cerut joi lumii „să nu rămână indiferentă" la „tragedii" precum ultimul naufragiu din Mediterana Centrală, în care 41 de persoane au murit după ce fragila ambarcaţiune cu care călătoreau dinspre oraşul tunisian Sfax s-a răsturnat.

Potrivit mărturiilor celor patru supravieţuitori - un minor neînsoţit în vârstă de 13 ani, o femeie şi doi bărbaţi - salvaţi de o navă comercială şi aduşi în siguranţă miercuri în Lampedusa de către garda de coastă italiană, 41 de persoane sunt date dispărute, între care trei copii, în urma naufragiului care a avut loc săptămâna trecută.

În urma naufragiului, ONU a cerut „mecanisme coordonate de căutare şi salvare şi căi sigure şi legale pentru migraţie şi azil", reamintind că „în urmă cu doar câteva zile o mamă şi un copil îşi pierduseră deja viaţa" în apropierea Lampedusei.

Potrivit celor mai recente date ale Ministerului italian de Interne, aproape 94.000 de migranţi au debarcat pe ţărmurile italiene până acum în acest an, mai mult decât dublu faţă de cei aproape 45.000 din aceeaşi perioadă a anului trecut.