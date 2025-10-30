search
Joi, 30 Octombrie 2025
Viktor Orbán se pregătește să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie. Încearcă să-l convingă că nu are alternativă la țițeiul rusesc

Publicat:

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, pe 7 noiembrie – cu o zi mai devreme decât se anunțase inițial neoficial, relatează publicația Index.

Viktor Orban și DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE
Viktor Orban și DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE

Informația a fost confirmată de Gergely Gulyás, șeful de cabinet al lui Orbán, care a declarat că între Budapesta și Washington se poartă „de mai mult timp” discuții pe o serie de subiecte sensibile.

Potrivit oficialului, scopul vizitei este de a conveni asupra unor forme de cooperare în domeniile energetic, militar, economic și financiar. „Întâlnirea va oferi celor doi lideri ocazia de a face schimb de opinii privind posibile căi de atingere a păcii și de a discuta un plan de acțiune care ar putea duce la o reuniune americano-rusă și, în cele din urmă, la oprirea războiului ruso-ucrainean”, a spus Gulyás.

Energia, mărul discordiei

Printre temele delicate care se vor afla pe masa discuțiilor se numără dependența Ungariei de resursele energetice rusești – petrol și gaze – de la care Budapesta refuză să se desprindă, în ciuda presiunilor americane și europene.

Administrația Trump a cerut în repetate rânduri o ruptură totală a Europei de energia rusească. Recent, Washingtonul a introdus noi sancțiuni împotriva companiilor Rosneft și Lukoil, măsură care a provocat iritare la Budapesta.

În replică, Viktor Orbán a declarat că guvernul său „caută soluții” pentru a ocoli efectele sancțiunilor, argumentând că poziția geografică a Ungariei – o țară fără ieșire la mare – o obligă să rămână dependentă de importurile de petrol rusesc.

Argumentul maghiar și scepticismul Europei

Guvernul de la Budapesta încearcă să convingă administrația americană că nu are alternativă viabilă la țițeiul rusesc, în pofida faptului că există o rută alternativă prin Croația – oleoductul care leagă Ungaria de Marea Adriatică. Oficialii europeni au reamintit în mai multe rânduri că infrastructura respectivă ar putea reduce semnificativ dependența energetică a Ungariei, însă Orbán a continuat să invoce „realitățile geografice și economice”.

O întâlnire cu implicații regionale

Vizita de la Casa Albă vine într-un moment tensionat în relațiile Ungariei cu partenerii săi occidentali. Budapesta a fost criticată frecvent pentru poziția sa ambiguă față de Rusia și pentru blocarea unor pachete de ajutor destinate Ucrainei.

Întâlnirea dintre Viktor Orbán și Donald Trump ar putea fi folosită de premierul ungar pentru a-și consolida imaginea de interlocutor-cheie între Est și Vest – o poziționare care i-a adus atât sprijin în rândul naționaliștilor europeni, cât și critici dure din partea Bruxelles-ului.

Deocamdată, nici Casa Albă, nici guvernul ungar nu au oferit detalii despre agenda exactă a întrevederii. Dar mesajul Budapestei e clar: Orbán merge la Washington cu un scop declarat – acela de a fi parte din „negocierile pentru pace”. Cât de credibil este acest rol, rămâne de văzut.

Europa

