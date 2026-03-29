Viktor Orbán se îndreaptă spre înfrângere. Săptămâna care a zguduit politica din Ungaria: corupție, spionaj și banii rușilor

Ultimul an a devenit un punct de cotitură pentru politica din Ungaria, marcat de scandaluri fără precedent care afectează direct regimul lui Viktor Orbán. De la acuzații de corupție și legături cu Rusia, până la spionaj intern și campanii mediatice agresive, toate aceste evenimente au scos la iveală slăbiciuni majore din partidul Fidesz și au zguduit întreaga opinie publică din țară, notează eurointegration.com.

Politica maghiară, cunoscută pentru tensiunile și competiția acerbă dintre partide, traversează acum o perioadă de instabilitate majoră. La baza crizei stau dezvăluiri de corupție legate de finanțările primite de regim din partea Kremlinului, acuzații de spionaj asupra opoziției și utilizarea serviciilor speciale pentru intimidarea jurnaliștilor și a adversarilor politici.

Scandalul începe cu jurnalismul de investigație

Săptămâna a început cu o confruntare tensionată între autoritățile ungare și jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai regimului Orbán. Panyi a dezvăluit legături directe între regim și Rusia, inclusiv transporturi de bani și resurse prin zboruri private către și dinspre Moscova, facilitate de Ministerul de Externe condus de Péter Szijjártó.

Materialele jurnalistului au arătat că Kremlinul finanțează direct anumite acțiuni ale Fidesz și că oficialii ungari au folosit aceste fonduri pentru a consolida puterea internă și a manipula alegerile. În plus, Panyi a publicat dovezi despre folosirea serviciilor speciale pentru a monitoriza opoziția și a intimida jurnaliștii critici, ceea ce a generat un val uriaș de reacții în mass-media și în rândul cetățenilor.

Un videoclip în care jurnalistul detaliază aceste conexiuni a fost vizionat de peste 1,7 milioane de persoane în doar două zile, un număr impresionant având în vedere că Ungaria are mai puțin de 10 milioane de locuitori.

Manipularea informațiilor și represiunea politică

Regimul Orbán a răspuns printr-o campanie agresivă de dezinformare, inclusiv prin fabricarea unor acuzații de pornografie infantilă împotriva unor membri ai opoziției și prin lansarea unor atacuri mediatice împotriva jurnaliștilor. Aceste tactici, menite să controleze narativul și să destabilizeze adversarii, au avut efecte contrare: au amplificat percepția publică a corupției și au alimentat nemulțumirea populației.

Mai mult, guvernul a încercat să mute atenția opiniei publice către Ucraina, acuzând fictiv activități de spionaj ale ucrainenilor, într-un efort de a deflecta critica și de a justifica deciziile interne. Această strategie a avut succes limitat, deoarece majoritatea cetățenilor ungari și ucraineni nu susțin agenda pro-rusă. Conform unui studiu Pew Research Center, 73% dintre ucraineni au o percepție negativă asupra Rusiei, ceea ce face propagandă lui Orbán mai puțin eficientă decât s-ar fi așteptat.

Alianțe politice riscante

În plus, planurile de post-electorale includ posibila alianță între Fidesz și partidul de extremă dreapta pro-Putin Mi Hazánk, care a stârnit îngrijorare în rândul alegătorilor și al partidelor europene. Această alianță, deși discutată informal de ceva timp, a fost acum abordată public, crescând tensiunea politică și riscând să alieneze electoratul moderat.

Partidul Mi Hazánk este pro-rus, cu poziții radicale și revendicări teritoriale față de Ucraina, ceea ce ar face o eventuală colaborare cu Fidesz extrem de controversată atât pe plan intern, cât și internațional.

Scăderea popularității și impactul asupra alegerilor

Sondajele recente arată o scădere semnificativă a sprijinului pentru Fidesz și o creștere spectaculoasă a popularității opoziției Tisa, care ar putea câștiga două treimi dintre mandate în alegerile viitoare. Aceasta ar putea duce la schimbări constituționale majore și la pierderea controlului asupra guvernului de către Orbán și aliații săi.

Datele sociologice arată că ratingul partidului lui Orban a scăzut semnificativ, iar opoziția câștigă teren chiar înainte de alegeri. Această dinamică indică faptul că toate strategiile guvernului de manipulare a opiniei publice și atacurile împotriva adversarilor politici au devenit ineficiente, iar regimul este în stare de panică.

Vizita vicepreședintelui american J.D. Vance

În acest context, vizita vicepreședintelui SUA, J.D. Vance, programată cu puțin timp înainte de alegeri, este un moment critic pentru Orbán. Regimul încearcă să evite orice gest ostil și să prezinte o imagine de stabilitate, chiar dacă vizita oficialului american nu va schimba percepția cetățenilor și nu va opri declinul popularității Fidesz.

Vizita a fost planificată de mult și a fost pregătită meticulos, pentru a nu deteriora imaginea regimului la nivel internațional. Totuși, ea nu poate acoperi problemele interne, dezvăluirile de corupție și nemulțumirea publicului.

Consecințele pentru politica și societatea ungară

Toate aceste evenimente subliniază faptul că regimul Orbán se află într-o criză profundă, cu efecte directe asupra stabilității politice, economice și sociale. Corupția, manipularea mediatică și alianțele controversate au diminuat încrederea cetățenilor în guvern și au crescut riscurile de instabilitate.

Experții prevăd că următoarele săptămâni vor fi decisive pentru viitorul regimului. Posibilele pierderi în alegeri și alianțele cu forțele de extremă dreapta ar putea schimba fundamental echilibrul de putere în Ungaria și ar putea afecta relațiile cu Uniunea Europeană și Statele Unite.