Videoclipul cu Putin și Xi care vorbesc despre viața până la 150 de ani, retras la cererea televiziunii chineze de stat

Un videoclip cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Xi Jinping, în care vorbeau despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, a fost retras de Reuters după ce televiziunea de stat chineză și-a retras permisiunea de difuzare.

Reuters News a retras vineri un videoclip de patru minute care conținea un schimb între președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, după ce televiziunea de stat din China a cerut eliminarea acestuia și a retras permisiunea legală de utilizare, a transmis agenția de știri.

Materialul, care includea schimbul surprins de microfonul deschis în cadrul paradei militare de la Beijing, marcând a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, a fost licențiat de rețeaua de televiziune de stat chineză, China Central Television (CCTV).

Clipurile au fost editate de Reuters într-un videoclip de patru minute și distribuite către peste 1.000 de clienți media din întreaga lume, inclusiv mari posturi internaționale de știri și televiziuni. Alți titulari de licență ai CCTV au distribuit, de asemenea, versiuni editate ale materialului.

Reuters a eliminat videoclipul de pe site-ul său și a emis vineri un ordin de „ștergere” către clienți, după ce a primit o solicitare scrisă de la avocatul CCTV. Scrisoarea menționa că agenția de știri a depășit termenii de utilizare ai acordului. Totodată, scrisoarea critica „tratamentul editorial aplicat acestui material”, fără a specifica detalii.

Reuters a declarat într-un comunicat că a retras videoclipurile pentru că nu mai deținea permisiunea legală de a publica acest material protejat prin drepturi de autor.

Reprezentanții CCTV și ai diviziei globale a CCTV, China Global Television Network, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns de asemenea imediat.

Videoclipul și povestea schimbului dintre Xi și Putin au fost larg distribuite de posturi de televiziune și pe rețelele sociale la nivel global.

„Tratamentul editorial aplicat acestui material a dus la o clară denaturare a faptelor și declarațiilor conținute în materialul licențiat”, a scris HE Danning, supervizor juridic al agenției CCTV, în scrisoarea către Reuters, vineri.

„Susținem acuratețea a ceea ce am publicat”, a transmis Reuters în comunicat. „Am revizuit cu atenție materialul publicat și nu am găsit niciun motiv să credem că angajamentul de lungă durată al Reuters față de jurnalismul precis și imparțial a fost compromis.”