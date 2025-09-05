search
Vineri, 5 Septembrie 2025
„Visurile de nemurire” ale lui Putin. Experții explică dacă este posibil să trăiești până la 150 de ani

Publicat:

După ce Putin și Xi Jinping au vorbit despre extinderea vieții la 150 de ani, jurnaliștii i-au întrebat pe experți cât de realist este acest scenariu.

Putin și Xi au vorbit despre nemurire în timpul întâlnirii de la Beijing FOTO X
Putin și Xi au vorbit despre nemurire în timpul întâlnirii de la Beijing FOTO X

Un traducător, care a vorbit în mandarină în numele lui Putin, i-a spus lui Xi că organele umane pot fi schimbate continuu „astfel încât cineva să devină din ce în ce mai tânăr” în ciuda vârstei și că s-ar putea chiar amâna bătrânețea „la nesfârșit”.

„Se preconizează că în acest secol ar putea deveni posibil să trăim până la 150 de ani”, a adăugat el.

Transplanturile de organe salvează, într-adevăr, vieți, notează jurnaliștii de la BBC. Durata de viață a unui organ depinde de cât de sănătoși sunt donatorul și primitorul – și de cât de bine are grijă pacientul de el.

Transplanturile și limita longevității

Putin și Xi ar putea vorbi despre transplanturi multiple de organe și poate chiar repetate.

Totuși, o intervenție chirurgicală este o operațiune majoră, cu riscuri semnificative. În prezent, persoanele care primesc un organ nou trebuie să ia toată viața medicamente puternice împotriva respingerii, numite imunosupresoare. Acestea pot avea efecte secundare, precum hipertensiunea arterială, și cresc riscul de infecții.

Oamenii de știință lucrează la crearea unor organe care să nu fie respinse, folosind porci modificați genetic ca donatori. Ei utilizează un instrument de editare genetică, cunoscut sub numele de CRISPR, pentru a elimina unele gene porcine și a adăuga anumite gene umane care fac organul mai compatibil.

Crescătoria de porci speciali pentru acest scop este ideală, spun experții, deoarece organele lor au dimensiuni apropiate de cele umane. Știința este însă încă extrem de experimentală, dar au avut loc deja o operație de inimă și una de rinichi.

Cei doi bărbați care au acceptat aceste proceduri au fost pionieri ai acestui nou domeniu al medicinei de transplant. Amândoi au murit între timp, dar au contribuit la progresul xenotransplantului – transplantarea de celule vii, țesuturi sau organe de la o specie la alta.

Organe la comandă

O altă direcție de cercetare este creșterea unor organe complet noi, folosind propriile noastre celule umane. Celulele stem au capacitatea de a se transforma în orice tip de celulă sau țesut din corp.

Citește și: „E ca într-un film SF”. Un băiețel s-a născut dintr-un embrion congelat de trei decenii

Niciun grup de cercetare nu a reușit până acum să creeze organe umane complet funcționale, gata de transplant, dar oamenii de știință se apropie de acest obiectiv.

În decembrie 2020, cercetători britanici de la UCL și Francis Crick Institute au reconstruit un timus uman – un organ esențial al sistemului imunitar – folosind celule stem umane și un suport bioingineresc. Atunci când a fost transplantat la șoareci, ca test, părea să funcționeze.

De asemenea, oamenii de știință de la Spitalul Great Ormond Street din Londra spun că au crescut grefe intestinale umane folosind celule stem din țesutul pacienților, ceea ce ar putea, într-o zi, să ducă la transplanturi personalizate pentru copii cu insuficiență intestinală.

Dar aceste progrese au scopul de a trata boli grave, nu de a menține oamenii în viață până la 150 de ani.

Antreprenorul care încearcă să întinerească

Antreprenorul tech Bryan Johnson, între timp, cheltuie milioane de dolari pe an pentru a-și reduce vârsta biologică. Nu a încercat încă transplanturi de organe, dar și-a infuzat plasma fiului său de 17 ani.

A renunțat ulterior, după ce nu a observat beneficii și a fost supus unei monitorizări medicale sporite din partea unor organizații precum Food and Drug Administration.

Dr. Julian Mutz, de la King’s College London, a spus că, dincolo de transplantul de organe, sunt explorate metode precum înlocuirea plasmei, dar acestea rămân experimentale.

„Rămâne incert dacă asemenea strategii vor avea un impact semnificativ asupra duratei de viață, în special asupra limitei maxime a vieții umane, deși este o zonă de interes științific considerabil.”

Ce spun experții

Profesorul Neil Mabbott, expert în imunopatologie la Roslin Institute, Universitatea din Edinburgh, speculează că 125 de ani ar putea fi limita superioară a vieții.

„Cea mai vârstnică persoană din lume verificată oficial a fost franțuzoaica Jeanne Calment, care a trăit 122 de ani, între 1875 și 1997”, a declarat el pentru BBC News.

Și, deși organele deteriorate și bolnave pot fi înlocuite prin transplanturi, odată cu înaintarea în vârstă, corpurile noastre devin mult mai puțin reziliente și mai incapabile să facă față factorilor de stres fizici.

„Începem să răspundem mai slab la infecții, iar corpurile noastre devin mai fragile, predispuse la răni și mai puțin capabile să se refacă și să se vindece. Stresul, trauma și impactul unei operații de transplant, alături de utilizarea continuă a medicamentelor imunosupresoare necesare pentru prevenirea respingerii organelor transplantate, ar fi prea severe pentru pacienții de o vârstă atât de înaintată.”

El spune că, în loc să ne concentrăm pe extinderea duratei vieții, ar trebui să urmărim mai degrabă creșterea numărului de ani trăiți sănătos.

Profesorul Mabbott a concluzionat: „A trăi mult mai mult, dar suferind de multiple boli asociate îmbătrânirii și intrând și ieșind din spital pentru încă un transplant de țesut, nu mi se pare un mod atractiv de a-mi petrece pensia!”

Știință

