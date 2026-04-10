Kremlinul anticipează înfrângerea lui Viktor Orbán: „Chiar și cu ajutorul nostru, nu au putut face nimic”

Surse apropiate Kremlinului susțin că autoritățile ruse se pregătesc pentru o posibilă înfrângere a premierului ungar Viktor Orbán la alegerile parlamentare din 12 aprilie. Potrivit acestora, chiar și sprijinul acordat din exterior nu ar fi fost suficient pentru a-i asigura victoria.

Autoritățile ruse iau în calcul pierderea alegerilor de către partidul Fidesz, condus de Viktor Orbán, potrivit unor surse citate de publicația independentă Meduza. Una dintre acestea afirmă direct: „Chiar și cu ajutorul nostru, nu au putut face nimic”.

În cazul unei înfrângeri, propaganda Kremlinului ar urma să prezinte rezultatul drept o „revoluție portocalie”, susținută de Uniunea Europeană.

O altă sursă apropiată administrației prezidențiale ruse a explicat, sub protecția anonimatului, schimbarea de perspectivă de la Moscova: „La început, existau speranțe că Orbán și specialiștii săi vor putea întoarce rezultatul și să câștige alegerile parlamentare. Ulterior, victoria a început să fie privită ca un scenariu dezirabil. Acum, Kremlinul recunoaște că nici acest lucru nu se va întâmpla”, relatează publicația rusă independentă Meduza.

Sprijin discret și strategii online

Investigații publicate de Financial Times și Washington Post au arătat că Rusia ar fi sprijinit indirect campania lui Orbán. Strategi și experți ruși ar fi contribuit la elaborarea unui plan pentru creșterea scorului electoral al Fidesz.

Acesta ar fi inclus promovarea imaginii premierului ca „lider puternic, cu prieteni din întreaga lume” pe rețelele sociale, dar și atacuri cibernetice îndreptate împotriva principalului rival politic, partidul Tisza, condus de Péter Magyar, prezentat drept o „marionetă a UE”.

Ambasada Rusiei la Budapesta a respins aceste acuzații, susținând că nu intervine în procesul electoral. Totuși, una dintre surse a nuanțat: „Desigur, nu există un management al campaniei lui Orbán din partea Kremlinului, dar există o asistență acordată pe rețelele sociale”.

Sondaje nefavorabile pentru Fidesz

Datele din cele mai recente sondaje indică un avans clar pentru opoziție. Formațiunea Tisza ar avea aproximativ 52% din intențiile de vot, în timp ce Fidesz se situează cu circa 13 procente mai jos.

Alegerile din 12 aprilie sunt considerate unele dintre cele mai importante din Ungaria de la căderea comunismului. Totuși, potrivit unei analize Politico, scrutinul nu se desfășoară într-un cadru pe deplin echitabil.

Un sistem electoral contestat

De la revenirea la putere în 2010, Viktor Orbán a modificat semnificativ regulile jocului electoral. Numărul parlamentarilor a fost redus, iar țara a fost împărțită în 106 circumscripții uninominale, cu dimensiuni inegale.

Zonele unde opoziția este mai puternică au circumscripții mai mari, în timp ce regiunile favorabile Fidesz sunt mai mici. Alte 93 de mandate sunt distribuite proporțional, pe liste de partid. În 2024, au fost operate noi modificări ale circumscripțiilor din Budapesta, unde opoziția are susținere ridicată.

Campanie marcată de dezinformare

În paralel, Politico a semnalat existența unei rețele de boți, atribuită Moscovei, activă în campania electorală. La mijlocul lunii martie, aceasta ar fi promovat un videoclip fals, distribuit pe Twitter și atribuit în mod eronat unei publicații din Republica Moldova.

Clipul conținea un mesaj extrem, în care ungurii erau îndemnați „să se ridice la luptă cu ce arme găsesc, să opună rezistență autorităților și să-l ucidă pe Viktor Orbán”, alimentând tensiunile din campanie.