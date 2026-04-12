Analistul Rácz András: cel puțin trei structuri rusești ar fi fost implicate în alegerile din Ungaria

Cel puțin trei instituții sau structuri apropiate de statul rus ar fi implicate în tentative de influențare a proceselor politice din Ungaria, afirmă analistul Rácz András, expert în spațiul ex-sovietic, citat de Telex.hu.

Acesta susține că alegerile din 2022 au fost o excepție, deoarece au avut loc la scurt timp după începerea războiului din Ucraina, când politica externă a devenit un subiect central de campanie. În actualul context electoral, teme precum relațiile Ungariei cu Rusia au revenit în spațiul public, mai ales după publicarea unor presupuse stenograme ale unor convorbiri între oficiali români și ruși.

„Interesul pentru politica externă este în creștere”

Potrivit lui Rácz, aceste evoluții arată o creștere a interesului public pentru politica externă și pentru relațiile Ungariei cu marile puteri. El afirmă că anumite practici diplomatice sau de comunicare între oficiali ridică întrebări legitime în rândul societății.

„Eroziunea încrederii în alianțele occidentale”

Analistul consideră că publicarea acestor informații ar putea contribui la diminuarea încrederii partenerilor din UE și NATO în poziția Ungariei. În opinia sa, orice acțiune care slăbește coeziunea alianțelor occidentale poate fi exploatată de actori externi.

Posibile structuri implicate

Rácz András menționează trei entități care ar putea avea rol în astfel de operațiuni:

-serviciul de informații externe al Rusiei (SVR),

-serviciul militar de informații al Rusiei (GRU),

-și structuri politice apropiate de administrația de la Kremlin, implicate în comunicare și campanii online.

Acestea ar avea roluri diferite, de la colectarea de informații până la influențarea opiniei publice prin mediul online.

Dezinformare și război informațional

Expertul susține că în spațiul public pot fi observate mesaje care ar avea origine externă, în special în legătură cu războiul din Ucraina. El afirmă că astfel de narațiuni pot amplifica tensiunile sociale și pot influența percepția publică asupra unor subiecte sensibile, precum securitatea energetică.

„Narațiuni pregătite din timp”

Rácz atrage atenția că, în unele cazuri, sunt promovate scenarii privind posibile tensiuni sau incidente în perioada electorală. Potrivit lui, astfel de mesaje pot fi folosite ulterior pentru interpretarea evenimentelor reale.

Încrederea în instituțiile electorale

Analistul subliniază importanța menținerii încrederii în instituțiile care gestionează procesul electoral, avertizând că punerea lor constantă sub semnul întrebării poate afecta stabilitatea democratică.

În același timp, el afirmă că, până în prezent, autoritățile responsabile de organizarea alegerilor și forțele de ordine și-au îndeplinit atribuțiile în mod profesionist.

În opinia lui Rácz András, procesul electoral actual are loc într-un context internațional complex, marcat de tensiuni geopolitice și de un război informațional în desfășurare. Efectele reale ale acestor influențe, spune el, vor putea fi evaluate abia după încheierea scrutinului.