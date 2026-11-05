 Vicepremierul landului Bavaria a fost găsit mort într-un hotel din Berlin. Cauza morții nu a fost stabilită | adevarul.ro
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Vicepremierul landului Bavaria a fost găsit mort într-un hotel din Berlin. Cauza morții nu a fost stabilită

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Vicepremierul landului german Bavaria, Hubert Aiwanger, a fost găsit mort miercuri seară într-o cameră de hotel din Berlin, au anunțat procurorii germani.

Vicepremierul landului german Bavaria a fost găsit mort.
Vicepremierul landului german Bavaria a fost găsit mort. Foto: X/@IannFord

Politicianul, care ocupa și funcția de ministru al Economiei în guvernul bavarez, urma să participe la inaugurarea biroului din Berlin al partidului Alegătorii Liberi, pe care l-a condus la nivel regional și național, notează Agerpres.

Acesta și-a anulat însă prezența din motive medicale, iar ulterior a fost găsit în stare de inconștiență în camera de hotel. Hubert Aiwanger avea 55 de ani.

Cauza morții nu a fost stabilită deocamdată. Un reprezentant al Parchetului din Berlin a precizat că detaliile privind circumstanțele în care a fost descoperit politicianul nu pot fi făcute publice din motive de securitate.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauza și împrejurările decesului, însă a exclus implicarea unei alte persoane. Procurorii au dispus efectuarea unei autopsii și iau în calcul audierea mai multor martori.

Vestea morții sale a provocat reacții în rândul clasei politice germane. Premierul Bavariei, Markus Söder, s-a declarat profund șocat de cele întâmplate.

„Moartea bruscă a lui Hubert Aiwanger este o tragedie absolută”, a transmis acesta într-un mesaj publicat pe platforma X.

Hubert Aiwanger a devenit liderul grupului parlamentar al Alegătorilor Liberi din Bavaria în 2008. În 2018, formațiunea a intrat într-o coaliție de guvernare cu Uniunea Creștin-Socială (CSU), iar Aiwanger a preluat funcțiile de vicepremier și ministru al Economiei în guvernul landului.

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