Vicepremierul landului Bavaria a fost găsit mort într-un hotel din Berlin. Cauza morții nu a fost stabilită
Vicepremierul landului german Bavaria, Hubert Aiwanger, a fost găsit mort miercuri seară într-o cameră de hotel din Berlin, au anunțat procurorii germani.
Politicianul, care ocupa și funcția de ministru al Economiei în guvernul bavarez, urma să participe la inaugurarea biroului din Berlin al partidului Alegătorii Liberi, pe care l-a condus la nivel regional și național, notează Agerpres.
Acesta și-a anulat însă prezența din motive medicale, iar ulterior a fost găsit în stare de inconștiență în camera de hotel. Hubert Aiwanger avea 55 de ani.
Cauza morții nu a fost stabilită deocamdată. Un reprezentant al Parchetului din Berlin a precizat că detaliile privind circumstanțele în care a fost descoperit politicianul nu pot fi făcute publice din motive de securitate.
Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauza și împrejurările decesului, însă a exclus implicarea unei alte persoane. Procurorii au dispus efectuarea unei autopsii și iau în calcul audierea mai multor martori.
Vestea morții sale a provocat reacții în rândul clasei politice germane. Premierul Bavariei, Markus Söder, s-a declarat profund șocat de cele întâmplate.
„Moartea bruscă a lui Hubert Aiwanger este o tragedie absolută”, a transmis acesta într-un mesaj publicat pe platforma X.
Hubert Aiwanger a devenit liderul grupului parlamentar al Alegătorilor Liberi din Bavaria în 2008. În 2018, formațiunea a intrat într-o coaliție de guvernare cu Uniunea Creștin-Socială (CSU), iar Aiwanger a preluat funcțiile de vicepremier și ministru al Economiei în guvernul landului.