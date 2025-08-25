„Veneţia nu e Disneyland”. Imagini virale cu mai mulţi turişti care se salvează dintr-o gondolă răsturnată

Momente de panică duminică, la Veneţia, acolo unde o gondolă s-a răsturnat într-un canal îngust, iar turiștii și gondolierul au ajuns în apă.

Duminică, 24 august, atmosfera turistică a Veneției a fost tulburată de un incident neașteptat: o gondolă s-a răsturnat pe dintre canalele mai mici ale orașului, iar pasagerii, împreună cu gondolierul, au ajuns în apă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită şi toți au reușit să ajungă pe uscat cu ajutorul trecătorilor.

Conform primelor informaţii, accidentul ar fi fost cauzat de o mișcare bruscă a turiștilor, posibil pentru a face o fotografie, ceea ce a dezechilibrat ambarcațiunea tradițională.

Mai multe persoane care au distribuit imaginile pe pagina de Facebook „Venezia non è Disneyland” („Veneţia nu e Disneyland”) spun că situația ar fi putut fi mult mai periculoasă dacă incidentul ar fi avut loc pe Canal Grande, unde recuperarea lor ar fi fost mult mai dificilă.

Turiștii au reușit să se salveze agățându-se de bărcile ancorate în apropiere sau de grilajele ferestrelor clădirilor de la nivelul apei. Această acțiune le-a permis să se întoarcă în siguranță la mal și să se urce pe un mic pod din zonă.

Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale surprinde momentul în care turiștii și gondolierul sunt ajutați de persoane de pe stradă să iasă din apă. Imaginile arată clar cum unii dintre pasageri s-au agățat de grilajele clădirilor și, de acolo, cu ajutorul trecătorilor, au ajuns în siguranță pe uscat.