Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Remus Pricopie la Interviurile Adevărul, de la ora 11.00

Papa Leon înființează o comisie la Vatican pentru inteligența artificială și avertizează asupra riscurilor pentru copii și demnitatea umană

Pope Leo XIV a decis înființarea unei comisii speciale dedicate inteligenței artificiale, noul organism urmând să coordoneze poziția și răspunsul Bisericii Catolice în fața dezvoltării accelerate a tehnologiilor AI.

Papa Leon vorbește despre pericolele și provocările generate de inteligența artificială/FOTO:EPA/EFE
Anunțul a fost făcut de Vatican, care a explicat că inițiativa vine pe fondul extinderii rapide a utilizării inteligenței artificiale și al preocupărilor legate de impactul acesteia asupra oamenilor și asupra societății în ansamblu, informează politico.eu.

„Biserica este preocupată de protejarea demnității fiecărei ființe umane”, au transmis oficialii Vaticanului, explicând motivele care au stat la baza deciziei papei.

Noua comisie este lansată chiar înaintea publicării primei enciclice a Papei Leon al XIV-lea — un document oficial de învățătură și orientare morală adresat episcopilor catolici din întreaga lume. Potrivit informațiilor apărute până acum, documentul va aborda în mod special inteligența artificială din perspectiva eticii, a muncii, a justiției sociale și a păcii.

Enciclica, semnată deja de Suveranul Pontif, ar urma să fie făcută publică în următoarele săptămâni.

Nu este pentru prima dată când Papa Leon al XIV-lea vorbește despre pericolele și provocările generate de inteligența artificială. La scurt timp după alegerea sa, în mai 2025, el le-a transmis cardinalilor că Biserica are datoria de a pune la dispoziția lumii „tezaurul doctrinei sale sociale” pentru a răspunde provocărilor pe care AI le ridică în domenii precum demnitatea umană, justiția și piața muncii.

Ulterior, în iunie 2025, pontiful a avertizat că dezvoltarea inteligenței artificiale poate fi folosită și în scopuri periculoase.

„Există riscul ca această tehnologie să fie utilizată pentru interese egoiste, pentru alimentarea conflictelor și a agresiunii”, a spus Papa Leon al XIV-lea.

Suveranul Pontif și-a exprimat în mod special îngrijorarea cu privire la efectele pe care inteligența artificială le poate avea asupra copiilor și tinerilor.

„Cu toții suntem preocupați de consecințele pe care utilizarea inteligenței artificiale le-ar putea avea asupra dezvoltării intelectuale și neurologice a copiilor și adolescenților. Tinerii trebuie ajutați în drumul lor spre maturitate și responsabilitate reală, nu împiedicați”, a avertizat liderul Bisericii Catolice.

