Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Vântul face prăpăd în sudul Italiei. Doi morţi, printre care o fetiţă de 12 ani, şi haos pe aeroporturile din Puglia

Sudul Italiei a fost lovit de rafale violente de vânt care au provocat două decese și mai multe incidente grave în Puglia. O copilă de 12 ani și un muncitor de 38 de ani și-au pierdut viața şi mai multe zboruri au fost redirecţionate către alte aeroporturi.

Una dintre victimele vijeliei din Taranto. FOTO: ANSA

Sudul Italiei a fost afectat luni, 13 aprilie, de un episod de vreme extremă, cu rafale puternice de vânt care au provocat pierderi de vieți omenești, accidente grave și perturbări majore în mai multe provincii din Puglia. Potrivit TG24Sky și altor surse locale, bilanțul provizoriu indică două decese și mai mulți răniți, în contextul unor condiții meteorologice considerate excepționale.

Una dintre tragedii s-a produs în localitatea Bisceglie, în nordul provinciei Bari, unde o fetiţă de 12 ani a murit după ce a fost lovită pe stradă de un copac prăbușit din cauza rafalelor violente de vânt.

Echipajele medicale sosite de urgenţă la faţa locului au găsit victima prinsă sub trunchiul copacului. Starea acesteia era extrem de gravă şi, în ciuda intervenției rapide, decesul a survenit în timpul transportului către spital.

A doua victimă este un muncitor în vârstă de 38 de ani, identificat în presa italiană ca Roberto Di Ponzio. Acesta a murit la Taranto după ce a fost lovit de un stâlp de iluminat doborât de vânt, în timp ce efectua lucrări de întreținere la un sistem de iluminat public.

Bărbatul lucra de pe o macara în zona unui cimitir din oraș, când structura metalică ar fi cedat brusc din cauza rafalelor puternice de vânt şi, din păcate, impactul a fost fatal. În cazul lui, autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și eventualele responsabilități.

În aceeași regiune, un alt incident grav a avut loc la Margherita di Savoia, unde un muncitor de 64 de ani, originar din San Ferdinando di Puglia, a fost grav rănit în timp ce lucra într-o fermă.

Potrivit primelor informații, mai multe lăzi încărcate cu fructe ar fi căzut de la aproximativ cinci metri înălțime, doborâte de vântul puternic. Bărbatul a suferit un traumatism cranian sever și o fractură cervicală, fiind transportat de urgență cu elicopterul la spitalul „Riuniti” din Foggia. Poliția italiană investighează cazul.

Haos în transporturi: zboruri deviate și servicii suspendate

Vântul puternic a afectat serios infrastructura de transport din regiune. Toate zborurile care urmau să aterizeze pe aeroportul din Bari au fost redirecționate către Brindisi și Roma Fiumicino, din cauza condițiilor meteo periculoase.

De asemenea, au fost suspendate serviciile de hidroglisor dintre Napoli și insulele Ischia și Procida, ceea ce a afectat legăturile maritime din zona Golfului Napoli.

Măsuri de urgență în mai multe orașe din Puglia

Autoritățile locale au luat măsuri preventive pe scară largă. În mai multe orașe din Puglia au fost închise parcurile, grădinile publice și cimitirele, pentru a preveni noi accidente provocate de căderi de copaci sau structuri instabile.

La Bari, a fost închis cimitirul monumental, precum și principalele parcuri și spații verzi ale orașului.

La Foggia, autoritățile au dispus închiderea parcurilor de joacă, a parcului urban Karol Wojtyla și a cimitirului, cel puțin până marţi dimineaţă, în condiţiile în care serviciile meteorologice au emis avertizări de cod galben pentru vânt puternic în regiunile Campania și Puglia valabile şi pe parcursul nopții, iar prognozele indicau posibilitatea intensificării fenomenelor în orele următoare.

