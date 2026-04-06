Copac doborât de vijelie peste o mașină în Botoșani. Meteorologii au anunțat cod portocaliu de vânt în județ

Un copac și doi stâlpi de electricitate au fost doborâţi de vânt, luni, 6 aorilie, căzând peste un autoturism şi pe partea carosabilă. Copacul a avariat şi un contor de gaze.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, circulaţia rutieră este blocată pe strada Nicolae Iorga, pe tronsonul cuprins între intersecţia cu strada Trandafirilor şi Bulevardul Mihai Eminescu, scrie News.ro.

„Din fericire, nu au fost persoane rănite. La faţa locului acţionează pompierii militari din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu două autospeciale de intervenţie şi accesorii specifice, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, cu o o autocamion şi drujbe”, precizează sursa citată.

Meteorologii au emis un cod portocaliu de vânt, valabil luni, între orele 15:30 și 18:30, în zona montană a județului Cluj, la peste 1800 m, unde rafalele pot atinge 120–140 km/h, precum și între orele 15:15 și 18:00 în mai multe localități din județul Botoșani, unde sunt așteptate intensificări ale vântului de 70–90 km/h.

De asemenea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, pe 7 aprilie, între orele 10:00 și 21:00, sunt prognozate intensificări ale vântului în Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei.

La munte, rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m pot ajunge la 100–120 km/h, în timp ce în restul zonelor vizate vor fi de 50–70 km/h.