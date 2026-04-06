search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Copac doborât de vijelie peste o mașină în Botoșani. Meteorologii au anunțat cod portocaliu de vânt în județ

0
0
Publicat:

Un copac și doi stâlpi de electricitate au fost doborâţi de vânt, luni, 6 aorilie, căzând peste un autoturism şi pe partea carosabilă. Copacul a avariat şi un contor de gaze.

image

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, circulaţia rutieră este blocată pe strada Nicolae Iorga, pe tronsonul cuprins între intersecţia cu strada Trandafirilor şi Bulevardul Mihai Eminescu, scrie News.ro.

„Din fericire, nu au fost persoane rănite. La faţa locului acţionează pompierii militari din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu două autospeciale de intervenţie şi accesorii specifice, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, cu o o autocamion şi drujbe”, precizează sursa citată. 

Meteorologii au emis un cod portocaliu de vânt, valabil luni, între orele 15:30 și 18:30, în zona montană a județului Cluj, la peste 1800 m, unde rafalele pot atinge 120–140 km/h, precum și între orele 15:15 și 18:00 în mai multe localități din județul Botoșani, unde sunt așteptate intensificări ale vântului de 70–90 km/h.

De asemenea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, pe 7 aprilie, între orele 10:00 și 21:00, sunt prognozate intensificări ale vântului în Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei.

La munte, rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m pot ajunge la 100–120 km/h, în timp ce în restul zonelor vizate vor fi de 50–70 km/h.

FOTO: ANM

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!