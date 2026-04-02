România, lovită violent de ciclonul Erminio: vânt puternic și ploi până sâmbătă seara. La munte va ninge

Ciclonul Erminio lovește toate regiunile țării, începând de joi dimineața și aduce intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ, în timp ce la munte, la altitudini înalte, vor fi ninsori.

Două alerte meteo emise de ANM

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de vânt valabilă joi, până la ora 20:00, în cea mai mare parte a Munteniei şi sud-estul Olteniei.

Potrivit meteorologilor, temporar vor fi intensificări ale vântului, pe arii restrânse şi în restul teritoriului, vineri în regiunile vestice, iar de vineri noapte până sâmbătă seara în cele estice, cu viteze în general de 40...50 km/h. La munte vor fi rafale de 70...80 km/h.

Judeţele care se vor afla sub Cod galben de vânt pe parcursul zilei de joi sunt: Olt, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti.

Totodată, a fost emisă şi o avertizare Cod galben de ploi şi ninsori la altitudini mari, valabilă în următoarele două zile în mare parte din ţară.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 2 aprilie, ora 6:00 - 4 aprilie, ora 18:00, temporar, vor fi intensificări ale vântului, mai ales joi, în sudul şi sud-estul ţării şi izolat în rest, iar vineri în zonele vestice.

De vineri noapte până sâmbătă seara, în regiunile estice, vântul va sufla cu viteze în general de 40 - 50 km/h, iar la munte vor fi rafale de 70 - 80 km/h.

Prognoza de specialitate relevă faptul că, începând din dimineața zilei de joi, vor fi ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a țării, cu caracter de aversă. Vineri şi sâmbătă, acestea vor fi însoțite, izolat, de descărcări electrice şi vor fi condiții de grindină, anunță Agerpres.

Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 20 - 25 l/mp şi, izolat, de 50 - 70 l/mp. De asemenea, în Carpații Meridionali, din noaptea de vineri spre sâmbătă, și în Carpaţii Orientali, la peste 1.800 de metri altitudine, temporar va ninge şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 10 - 20 cm.

De asemenea, în Bucureşti, vremea va fi închisă şi va ploua, pe parcursul următoarelor zile.

Astfel, până vineri dimineaţa, ploile vor fi moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), iar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când se vor atinge viteze de 40 - 45 km/h, apoi va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, în scădere faţă de ziua precedentă, va fi de 11 - 12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 3 aprilie, ora 9:00 - 4 aprilie, ora 9:00, cerul va fi mai mult noros şi va ploua mai ales cu caracter de aversă (2 - 5 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, în creștere ușoară faţă de ziua anterioară, se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă între 6 şi 8 grade.

Totodată, sâmbătă, 4 aprilie, între orele 9:00 - 18:00, cerul va continua să fie temporar noros şi vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade.