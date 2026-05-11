Vacanțe gratuite pentru tinerii care renunță la telefon. Experimentul european împotriva „ceții cerebrale”

O țară din Europa vine cu o inițiativă inedită adresată tinerilor care se simt copleșiți de ritmul alert al vieții digitale și de presiunea constantă a rețelelor sociale. În cadrul unui experiment social neobișnuit, participanții selectați vor beneficia de călătorii gratuite, însă cu o condiție: renunțarea completă la telefonul mobil și la orice formă de conectare cu mediul online.

Programul se adresează persoanelor cu vârste între 18 și 29 de ani și promite o experiență de deconectare totală, menită să reducă suprasolicitarea informațională, burn-out-ul, și să combată ceea ce specialiștii numesc tot mai frecvent „ceață cerebrală”.

Austria lansează experimentul „Austrian Synapse”

Inițiativa poartă numele „Austrian Synapse” și are forma unei campanii turistice restrânse.

Doar cinci tineri vor fi selectați pentru a petrece cinci zile în Austria, într-un cadru natural, complet deconectați de la mediul digital.

Pe toată durata experienței, participanții vor renunța complet la telefoane mobile, rețele sociale și orice alt tip de distragere online, excepție făcând doar situațiile de urgență, conform presei internaționale.

Organizatorii susțin că programul este destinat celor care resimt efectele dependenței de tehnologie și ale bombardamentului constant cu informații, promițând o experiență „anti-ceață cerebrală”.

Drumeții în Alpi și activități tradiționale, în locul notificărilor

În locul timpului petrecut în fața ecranelor, participanții vor lua parte la activități menite să stimuleze reconectarea cu mediul înconjurător și cu propriul ritm interior.

Programul, lansat de Austria Tourism, include drumeții matinale în Alpi, ateliere de gătit tradițional, activități agricole și experiențe culturale autentice în comunități locale.

Conceptul este susținut de specialiști în neuroștiințe, printre care și Bernd Hufnagl, care subliniază importanța pauzelor de la fluxul continuu de informații pentru refacerea atenției și procesarea cognitivă.

Potrivit experților, perioadele de deconectare digitală pot avea efecte benefice asupra concentrării, memoriei și stării generale de bine.

Vacanțele fără internet, noul trend în turism

Inițiativa Austriei apare într-un context în care turismul de tip „wellness digital” câștigă tot mai mult teren la nivel internațional.

Tot mai mulți tineri caută experiențe care presupun pauze de la notificări, e-mailuri și social media, pe fondul creșterii nivelului de stres asociat suprasolicitării online.