Româncă din Austria, trimisă în judecată în București. A amenințat de mai multe ori un procuror într-un dosar de omor

O româncă stabilită în Austria a fost trimisă în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzată de două infracțiuni de ultraj judiciar, după ce a amenințat în repetate rânduri un procuror din Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, femeia a recurs la aceste gesturi din dorința de răzbunare față de modul în care era instrumentat un dosar penal aflat pe rolul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, care viza o infracțiune de omor. Aceasta ar fi încercat, totodată, să intimideze procurorul de caz pentru a obține schimbarea încadrării juridice a faptei din omor în ucidere din culpă.

Conform procurorilor, în data de 28 septembrie 2025, precum și în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2025, femeia, aflată pe teritoriul Austriei, a transmis mai multe mesaje text prin intermediul aplicației WhatsApp către procuror, folosind numărul personal de telefon al acestuia. Mesajele conțineau amenințări grave, inclusiv cu incendierea, dar și cu alte fapte violente îndreptate împotriva vieții și integrității corporale.

Anchetatorii mai precizează că audierea inculpatei a fost realizată prin intermediul unor ordine europene de anchetă, puse în aplicare de autoritățile judiciare din Austria, statul în care aceasta își are reședința.

Urmărirea penală a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Buftea.