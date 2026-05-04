Trei angajaţi ai Ambasadei Rusiei în Austria, acuzaţi de spionaj și expulzaţi după un reportaj privind „pădurea de antene” de pe sediul reprezentanței

Guvernul austriac anunţă luni, 4 mai, expulzarea a trei angajaţi ai Ambasadei Rusiei, suspectaţi de spionaj, iar ministrul austriac de Externe Beate Meinl-Reisinger anunţă o ”schimbare de direcţie” din cauza acestor ”probleme de securitate”, relatează AFP.

Grupul audiovizual ORF a dezvăluit duminică faptul că instalaţiile ruse de la Viena pot fi folosite la spionarea organizaţiilor internaţionale cu sediul în Austria, ca de exemplu ONU, OPEP sau OSCE.

"În ceea ce priveşte pădurea de antene de la reprezentanţa rusă, este inacceptabil ca imunitatea diplomatică să fie folosită pentru a desfăşura activităţi de spionaj", denunţă Beate Meinl-Reisinger.

Viena este prezentată cu regularitate ca un cuib de spioni ruşi, din cauza unui cadrul legislativ lax şi a celor aproximativ 220 de angajaţi acreditaţi ai Ambasadei Rusiei, scrie News.

Serviciul austriac de informaţii (Direcţia Protecţiei Statului şi Serviciului de Informaţii, DSN) arăta în ultimul său raport, în 2024, că "Ambasada Rusiei la Viena este una dintre cele mai mari misiuni diplomatice ruse din Europa".

Ea "constituie un nod strategic major în cadrul activităţilor de spionaj vizând Austria şi alte ţări europene", potrivit acestui raport.

"Numărul mare al personalului nu se explică prin mărimea ambasadei bilaterale şi prin prezenţa numeroaselor organizaţii stabilite în capitală", aprecia DSN.

Austria, o ţară cu 9,2 milioane de locuitori, un stat membru al Uniunii Europene (UE), a expulzat peste zece angajaţi ai ambasadei ruse de la invazia rusă la scară mare a Ucrainei la începutul lui 2022.

În Austria, spionajul rămâne legal dacă nu este operat împotriva intereselor ţării gazdă. Scandaluri au pătat reputaţia Vienei, în ultimii ani, în rândul serviciilor de informaţii din Occident.

Potrivit ORF, Guvernul a prevăzut să extindă reprimarea spionării UE şi a organizaţiilor internaţionale cu sediul la Viena. El vrea să penalizeze recrutarea de agenţi pentru servicii de informaţii străine. Actualul Guvern austriac, format în 2025, este o coaliţie între conservatori, social-democraţi şi liberali.