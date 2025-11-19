SUA aprobă modernizarea vitală a sistemului Patriot pentru a proteja orașele Ucrainei

Pentagonul a anunţat marţi că a aprobat, la cererea Ucrainei, o posibilă achiziţie în valoare de 105 milioane de dolari pentru întreţinerea bateriilor de apărare antiaeriană Patriot, cruciale pentru apărarea spaţiului aerian ucrainean împotriva rachetelor ruseşti, relatează AFP.

Principalele companii care vor participa la această vânzare sunt RTX Corporation, cu sediul în Arlington, statul Virginia, respectiv Lockheed Martin, cu sediul în Bethesda, statul Maryland, potrivit EFE.

Pachetuș include piese de schimb şi servicii legate de întreţinerea sistemului de apărare antiaeriană Patriot, în special „modernizarea lansatoarelor (...), precum şi alte servicii, accesorii şi piese de schimb”, potrivit unui comunicat de presă.

Vânzarea a fost aprobată de Departamentul de Stat şi notificată Congresului SUA, în conformitate cu legislaţia americană.

„Această vânzare propusă va sprijini politica externă şi obiectivele de securitate naţională ale SUA prin consolidarea securităţii unei ţări partenere care este o forţă pentru stabilitate politică şi progres economic în Europa. Vânzarea va spori capacitatea Ucrainei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, dotând-o suplimentar pentru a desfăşura misiuni de autoapărare şi securitate regională cu o capacitate locală de întreţinere mai puternic”, se arată în comunicat.

Ministrul ucrainean al apărării Denis Șmihal a salutat decizia ca fiind un pas vital în prioritizarea apărării aeriene, mai ales că Rusia continuă să atace infrastructura critică.

Ucraina are nevoie de o apărare aeriană solidă

Locotenent-colonelul în retragere al Armatei SUA, Amos Fox, în prezent membru al Inițiativei de Securitate a Viitorului din cadrul Universității de Stat din Arizona, a avertizat că achiziția reprezintă o „contribuție pe termen scurt” care va oferi un „adăugire binevenită”, dar „nu va rezolva toate sau poate chiar multe dintre problemele” asociate cu atacurile cu muniții mixte ale Rusiei.

Deși rachetele Patriot oferă un strat suplimentar de protecție, amenințarea generală rămâne dinamică și ridicată.

„Rachetele Patriot nu vor rezolva toate sau poate chiar multe dintre problemele asociate cu atacurile Rusiei împotriva Ucrainei, însă vor oferi un nivel suplimentar de acoperire și redundanță ce poate contribui la protejarea populației civile, a infrastructurii și a forțelor militare ale Ucrainei”, a declarat Fox pentru Kyiv Post.

În timpul vizitei în Statele Unite din octombrie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu reprezentanţi americani ai industriei de apărare, inclusiv cu Raytheon, producătorul sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

La câteva zile după vizita sa, el a declarat că ţara sa „are nevoie” de 25 de sisteme americane de apărare antiaeriană Patriot suplimentare pentru a o ajuta să contracareze atacurile ruseşti.