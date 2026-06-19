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Sondaj: Alternativa pentru Germania se apropie de 30 la sută

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AfD își mărește avansul față de blocul conservator. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Bundestag, partidul ar obține 28 la sută, secondat de creștin-democrați cu 24 la sută.

AfD îşi consolidează prima poziţie în opţiunile de vot ale germanilor
AfD îşi consolidează prima poziţie în opţiunile de vot ale germanilor

Sondajul "Politbarometer", realizat pentru postul public de televiziune ZDF, arată că Alternativa pentru Germania (AfD) își consolidează avansul față de grupul conservator CDU/CSU. 

Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Bundestag, Alternativa pentru Germania ar obține 28 la sută din voturi, cu un punct procentual mai mult decât în sondajul precedent. În schimb, grupul conservator format din Uniunea Creștin-Democrată și sora ei bavareză, Uniunea Creștin-Socială, ar coborî la 24 la sută, cu un punct mai puțin.

Partidul Social-Democrat german continuă să agonizeze, în pofida creșterii cu un procent în sondaje, ajungând la 13 la sută. De partea perdantă s-ar situa și Partidul Verzilor, care pierde două puncte în sondajul ZDF și ajunge la 12 la sută. În schimb, Die Linke, Partidul Stângii, moștenitorul fostului partid comunist din RDG, se menține la 11 la sută. Partidul Liberal-Democrat (FDP) se bucură de un punct în plus, dar cu patru la sută nu atinge pragul necesar pentru intrarea în Bundestag.

Alte sondaje dau AfD chiar mai sus

Alte sondaje publicate în această săptămână indică un avans chiar mai clar în dreptul AfD. De pildă, institutul Insa creditează partidul cu 29 la sută, față de 22 la sută pentru CDU/CSU. Aceeași cifră este prezentată și de cercetarea YouGov. Într-un sondaj Forsa, AfD este cotată la 27 la sută, iar CDU/CSU la 21 la sută. 

Sondajul ZDF a fost realizat între 16 și 18 iunie, pe un eșantion de 1.190 de persoane intervievate telefonic și online. Marja de eroare este de aproximativ +/- trei puncte procentuale pentru valori de 40 la sută și de circa două puncte pentru valori de 10 la sută. Sociologii amintesc faptul că aceste cifre reflectă doar opțiunile electoratului la momentul realizării lor și nu sunt prognoze indubitabile ale rezultatului electoral.

Trei sferturi dintre germani nu vor reforme de sacrificiu

Barometrul politic realizat de ZDF mai arată și că majoritatea germanilor nu crede că guvernul federal va reuși să prezinte până la sfârșitul verii pachetul de reforme anunțat.

Astfel, 73 la sută dintre respondenți se îndoiesc că planurile vor fi prezentate conform calendarului, în timp ce doar 24 la sută cred că acest lucru va fi posibil.

Cei mai mulți participanți, 71 la sută, consideră că responsabilitatea pentru eventualul eșec revine în egală măsură tuturor partenerilor de coaliție. 14 la sută indică în principal SPD, opt la sută CDU și patru la sută CSU.

În același timp, 87 la sută dintre cei chestionați spun că reformele de fond sunt importante sau foarte importante, chiar dacă ar putea presupune reduceri de cheltuieli și poveri financiare suplimentare. 

Totuși, numai 19 la sută cred că disponibilitatea pentru astfel de reforme este ridicată în Germania. În plus, întrebați despre acceptarea unor sacrificii personale mai mari, doar un sfert dintre respondenți se declară pregătiți să le accepte. 

Coaliția de la Berlin intenționează să ajungă la un acord asupra principalelor reforme în domenii precum impozitele, pensiile, piața muncii și reducerea birocrației, la reuniunea comitetului de coaliție programată pentru 1 iulie. 

Vlad Drăghicescu - DW

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