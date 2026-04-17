Ungaria ar putea adopta moneda euro până în 2030. Ce condiții trebuie îndeplinite

Ungaria ar putea trece la moneda unică europeană până în 2030, dacă va reuși să îndeplinească criteriile necesare, potrivit economistului-șef al partidului Tisza, relatează TVP World.

Formațiunea pro-europeană, condusă de Péter Magyar, a câștigat recent alegerile și a înlăturat de la putere partidul Fidesz, condus de Viktor Orbán, după 16 ani de guvernare. Noua majoritate de două treimi permite modificări constituționale și o orientare mai clară pro-UE.

Într-un interviu acordat postului RTL, András Kármán, considerat favorit pentru funcția de ministru de finanțe, a explicat că prioritatea este pregătirea economiei pentru adoptarea euro.

„Accentul se pune pe crearea condițiilor necesare pentru 2030, astfel încât să se poată lua o decizie pozitivă cu privire la introducerea [euro]”, a spus acesta.

Acesta a precizat că anul 2030 nu este încă un termen oficial, iar adoptarea ar putea avea loc mai devreme, dacă situația economică o va permite.

Potrivit unui raport al GKI Economic Research, publicat pe 15 aprilie, Ungaria s-a îndepărtat în ultimii ani de îndeplinirea criteriilor de la Maastricht, necesare pentru adoptarea monedei euro.

Aceste criterii vizează stabilitatea prețurilor, disciplina fiscală, stabilitatea cursului de schimb și nivelul dobânzilor pe termen lung.

Conform aceluiași raport, majoritatea maghiarilor susțin adoptarea euro, care ar putea reduce costurile de împrumut și de tranzacție.

Pe de altă parte, specialiștii avertizează că renunțarea la politica monetară proprie poate avea și efecte negative, precum creșterea inflației sau apariția unor dezechilibre economice, în lipsa unor politici economice coerente.

Decizia finală privind adoptarea monedei euro va depinde, astfel, de evoluția indicatorilor economici și de capacitatea autorităților de a respecta criteriile europene.