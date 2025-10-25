search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
Un turist a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma și a murit, după ce i s-a făcut rău brusc

Publicat:

Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, stătea pe zid înainte de a se prăbuși de la o înălțime de 7 metri în șanțul monumentului antic, vineri seara, 24 octombrie.

Bărbatul a căzut de pe zidul exterior al Panteonului FOTO Shutterstock
Bărbatul a căzut de pe zidul exterior al Panteonului FOTO Shutterstock

Salvatorii au fost nevoiți să forțeze o poartă de pe Via della Palombella, de lângă Panteon, pentru a ajunge la bărbat, care a fost declarat mort la fața locului, relatează The Guardian.

Conform relatărilor din presa italiană, bărbatul vizita Roma împreună cu fiica sa, care a declarat poliției că tatăl ei a căzut după ce a fost cuprins de o stare bruscă de rău, pierzându-și echilibrul. Poliția din Roma a deschis o anchetă.

Zidul este adesea plin de turiști care fac o pauză între vizite. Panteonul, construit de împăratul roman Hadrian și renumit pentru oculus – gaura din cupola sa uriașă – este unul dintre cele mai vizitate monumente din Italia.

Intrarea a fost gratuită până în 2023, când a fost introdus un sistem de bilete. Taxa de 5 € a fost controversată la momentul respectiv, dar nu a descurajat turiștii, peste 4 milioane vizitând situl în 2024. Cozi lungi se formează adesea în Piazza della Rotonda, în fața monumentului.

Nu este singura tragedie care a lovit turiștii în Roma anul acesta. În martie, o femeie de 55 de ani din Spania a murit după ce a căzut de pe un zid înalt de lângă Scările Spaniole.

În aprilie, Grant Paterson, un turist din Scoția, a murit după ce a suferit arsuri severe într-o presupusă explozie de gaz la clădirea în care se cazase în Roma.

Paterson, 54 de ani, sosise în oraș cu câteva zile înainte pentru un sejur solo, vizitând printre altele Fântâna Trevi, Panteonul și Colosseumul.

Numărul vizitatorilor în Roma a cunoscut o creștere semnificativă după pandemia de coronavirus, stabilindu-se un nou record de 22,2 milioane de sosiri în 2024.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
