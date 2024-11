Fontana di Trevi s-a transformat într-o „piscină municipală”. Turiștii, obligați să admire o... băltoacă

Micul bazin care a fost amenajat în locul Fântânii din Trevi i-a nemulţumit pe cei mai mulţi dintre turiştii din toată lumea care vin special la Roma să arunce o monedă în apa sa pentru a se asigura că vor reveni în Oraşul Etern.

Construită în stil baroc în micuţa piaţă Trevi din cartierul Quirinale, la capătul unui apeduct din secolul XIX î.Hr., celebra Fontana di Trevi adună în jurul ei milioane de turişti în fiecare an, dornici să arunce monede în apă, în acelaşi timp cu dorinţa de reveni la Roma, o tradiţie care a luat amploare încă din 1954, odată cu filmul „Three Coins in the Fountain“, în regia craioveanului Jean Negulesco.

Pentru că obiectivul este supus unor lucrări de întreţinere şi fântana a fost golită, autorităţile italiene au decis ca, pe toată această perioadă, să monteze un mic bazin şi un panou transparent, de unde turiştii să poată arunca în continuare monedele, conform tradiţiei, relatează The Guardian.

Iniţiativa a stârnit însă reacţii de nemulţumire din partea multor turişti.

„Aruncarea unei monede funcționează, evident, pentru că aceasta este a șasea mea vizită la Roma. Dar sunt dezamăgită să găsesc o piscină de data aceasta, pur și simplu nu este la fel”, a comentat o turistă.

„Am râs în sinea mea când am văzut-o prima dată”, a spus Olivia Nieporte, o studentă americană aflată în vizită în Italia împreună cu Fiona Hastings, colega sa.

Inițiativa a stârnit ironie pe rețelele de socializare, unii redenumind fântâna „Piscina Trevi”.

Un comentator a scris: „Imaginează-ți că ai zburat 14 ore pentru a vedea fântâna Trevi și în schimb ai găsit o piscină municipală.”

Cu toate acestea, spațiul restrâns din fața fântânii era înțesat de turiști care se înghesuiau pentru șansa de a arunca o monedă, care, conform legendei, garantează o vizită înapoi în Orașul Etern.

Fântâna a fost golită de apă și izolată la începutul lunii octombrie, pentru a fi supusă unor lucrări în valoare de 300.000 de euro. Planul prevede şi construirea unei pasarele supraînălțate, care va permite vizitatorilor să privească mai îndeaproape monumentul și care va fi, de asemenea, utilizată ca o modalitate prin care administraţia orașului să monitorizeze fluxul de turiști înainte de introducerea unei taxe de acces de 2 euro.

Fântâna Trevi este vizitată de patru milioane de persoane în fiecare an, iar taxa de acces este concepută pentru a ajuta autoritățile să controleze implicațiile turismului excesiv, în timp ce orașul se pregătește pentru jubileul din 2025, un eveniment romano-catolic care va dura un an și care se așteaptă să atragă în oraș peste 35 de milioane de turiști și pelerini.

Monedele aruncate în fântâna Trevi însumează aproximativ 1,5 milioane de euro în fiecare an, bani care sunt strânși de organizația caritabilă Caritas, administrată de biserica catolică. Se crede că gestul își are originea într-un ritual păgân antic de ofrandă adusă zeilor apelor.