Video Taximetrist din Rusia, amenințat cu maceta de o pasageră nemulțumită de muzica din mașină

Un taximetrist din Rusia a trăit o cursă de coșmar săptămâna trecută, după ce o pasageră furioasă l-a amenințat cu o macetă pentru că nu a pus melodia pe care o dorea.

Incidentul a avut loc în orașul Samara, sudul Rusiei. În imaginile surprinse de camera montată în taxi, femeia a spus, inițial, că nu îi place muzica din mașină.

Când șoferul a ignorat comentariul, ea a scos o macetă din geantă și a cerut să fie puse șansonete, potrivit The Sun.

Într-un moment de panică, bărbatul se dă la o parte pentru a evita lama și, ridicând mâinile în semn de groază, schimbă postul de radio pe stația favorită a pasagerei, moment în care aceasta pune nonșalant arma jos.

Călătoria infernală a avut loc în Samara, Rusia, și s-a încheiat cu șoferul de taxi lăsând femeia misterioasă la un cimitir local. Scena șocantă a fost surprinsă de o cameră din taxi, cu femeia relaxată pe bancheta din spate.

La finalul videoclipului, femeia i-a spus șoferului să oprească la un cimitir.

Deși a fost amenințat cu arma, șoferul nu a depus plângere, spun autoritățile din Samara. Cu toate acestea, polițiștii sunt în căutarea pasagerei.

Moscow Times scrie că șansoneta rusească, un gen amorf (care nu trebuie confundat cu cel francez), a devenit coloana sonoră a Rusiei contemporane.

Șansonetele rusești cântece dure despre viața rusă, care atrag atât preadolescenți, cât și bătrâne, oferind un contrast puternic cu pop-ul banal și comercializat al mass-media controlate de stat.