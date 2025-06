Sentință fără precedent. Cum au rezolvat judecătorii cazurile femiliilor din Oradea care și-au retras copii de la școlile tradiționale

Două perechi de părinți din Oradea s-au judecat cu statul român pentru dreptul la educație al copiilor lor.

După ce inițial părinții au fost condamnați în primă instanţă la închisoare cu amânare pentru că şi-au retras copiii de la şcolile "tradiţionale" şi îi educă de acasă, ca elevi ai unor instituţii de învăţământ din America, Curtea de Apel Oradea a decis, joi, definitiv, să elimine pedeapsa cu închisoarea şi, în schimb, să le dea părinţilor câte un avertisment.

”Judecătorii au decis să admită apelul celor două familii, să desfiinţeze în parte hotărârea iniţială şi să înlăture pedeapsa de 5 luni de închisoare cu amânare. În schimb, fiecare dintre cei patru părinţi a primit un avertisment.

Conform Codului penal, avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea inculpaţilor asupra conduitei lor viitoare şi a consecinţelor la care se expun dacă vor mai comite infracţiuni”, potrivit eBihoreanul.

Abandon sau nu?

Potrivit legislației românești, educația obligatorie se realizează, în principiu, în instituțiile de învățământ preuniversitar. Mai exact, în școli, licee, școli profesionale etc. Cu toate acestea, există posibilitatea ca părinții să opteze pentru educația la domiciliu, însă doar în anumite condiții. Vorbim despre o lege clară și care nu ar trebui să lase loc de interpretări.

Pe scurt, părinții care vor să opteze pentru o astfel de formă de învățământ trebuie să aibă motive extrem de întemeiate. Printre acestea se numără sănătatea precară a copiilor, motive religioase sau convingeri speciale, motive legate de activități artistice sau sportive de performanță. Asta, spre deosebire de „homeschooling-ul” din America, de exemplu, un sistem care permite oricărui părinte să-și retragă copilul de la școală sau să nu-l înscrie deloc. Cu condiția să-l instruiască acasă.

”De-a lungul procesului în care au fost inculpate, familiile Cornean şi Duma au arătat că, în cazul copiilor lor, retragerea de la Liceul German Friedrich Schiller - unde învăţau toţi cei trei minori - nu a coincis cu abandonul învăţării, deoarece micuţii sunt înscrişi la unităţi de învăţământ din America şi participă la lecţii de la distanţă.

Pentru a determina autorităţile din România să accepte că homeschooling-ul nu este abandon şcolar, cele două familii au lansat şi o petiţie online, dar şi un film documentar, care include şi mărturii ale unor români care au fost elevi acasă, şi nu în şcoli acreditate de Ministerul Educaţiei”, mai scrie eBihoreanul.

Povestea soților Cornean a început în anul 2022, când au decis să-i retragă pe Daria și Dominic din sistemul public de învățământ. „La fel ca toți părinții, și noi ne dorim tot ce este mai bun pentru copiii noștri. Am vrut să le oferim altceva față de sistemul clasic de învățământ. Astfel că, în timp ce ei frecventau școala românească de stat, am început să căutăm alternative. Copiii erau atunci în clasa a doua, respectiv a treia. Acum sunt în clasa a IV-a și a V-a”, a povestit atunci pentru „Adevărul ” Darius Cornean.

„Ne dorim pentru copii un sistem de învățământ care să le dezvolte gândirea critică”

Părintele a mărturisit că el însuși este rezultatul școlii românești tradiționale, căreia nu-i reproșează nimic în mod special. „Noi toți suntem niște rezultate ale sistemului educațional românesc. Așa cum este el, cu bune și cu mai puțin bune. Cunosc oameni minunați care au ieșit de pe băncile școlii tradiționale. Însă timpul trece, noi evoluăm ca oameni, ca societate, ca tehnologie, ca educație. Nu ne-am dorit altceva decât să le oferim copiilor noștri o altă variantă care i-ar împlini, i-ar ajuta mai mult în viață, le-ar deschide orizonturi mai largi”, a mai spus părintele.

În sistemul românesc, este de părere Darius Cornean, se merge pe ideea de acumulare de informații și de reproducere a informațiilor acumulate: „În sistemul pe care noi l-am ales se merge pe ideea de gândire critică. Informația pe care o auzi trebuie s-o înțelegi, s-o gândești și s-o regăsești în realitatea ta imediată. Apoi, gândirea critică te ajută să devii autodidact. Copilul trebuie să învețe nu împins de la spate de părinți, ci pentru că el chiar își dorește acest lucru, are o reală nevoie de cunoaștere. Însă, pentru asta, în el trebuie stârnită această nevoie. În școala românească, din păcate, copilul, când ajunge în clasele mai mari, a XI-a, a XII-a, de abia așteaptă să scape de școală”.

Părintele a mărturisit că nu-și dorește ca cei doi copii ai săi să fie „doxă” de informații, dar să nu știe ce să facă apoi cu ele, să nu fie capabili să le și folosească în interesul lor.

Cum funcționează modelul homeschooling în America

În America, situația este total diferită. La polul opus, am putea spune. Motivul? Vorbim, în primul rând, despre un sistem de învățământ descentralizat și unde acest model de învățământ este acceptat și permis în toate cele 50 de state. Este un concept vechi, la fel de controversat și care a luat amploare mai ales în ultimii 20 de ani. Motivul? Din ce în ce mai mulți părinți americani invocă problema siguranței copiilor în școli. Mai exact, 80% dintre cei care se declară pro homeschooling acuză probleme legate de droguri și bullying. Printr-o educație oferită copiilor acasă părinții americani speră să-i ferească pe aceștia de mediul toxic existent în școlile tradiționale.

Pe locul doi în topul motivelor pentru care americanii prefera școala la domiciliu se află dorința părinților de a oferi copiilor o instruire morală. Ceea ce la școală, afirmă ei, copiii nu primesc sau primesc într-o foarte mică măsură.

Se pune, de asemenea, accentul pe viața de familie, nemulțumirea față de metodele de predare în școlile tradiționale dar și pe dorința de oferi copiilor o instruire religioasă mai riguroasă.