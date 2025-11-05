Un prizonier a fost eliberat din greșeală dintr-o închisoare din Londra. Este al doilea caz într-o săptămână

Un algerian a fost eliberat din greșeală din închisoarea Wandsworth, în sudul Londrei, miercurea trecută, 29 octombrie. Acesta se afla în închisoare pentru pătrundere fără drept cu intenția de a fura.

Cazul survine după ce Hadush Kebatu, cetățean etiopian, a fost eliberat din greșeală din închisoarea Chelmsford, deși avea condamnări pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 14 ani și a unei femei, la câteva zile după ce a ajuns în Marea Britanie cu o barcă mică, scrie The Guardian.

Kebatu a fost eliberat din închisoare din greșeală pe 24 octombrie, deși trebuia să fie transferat într-un centru de detenție pentru imigrație. A fost arestat în nordul Londrei și deportat după ce i s-a acordat o sumă discreționară de 500 de lire sterline.

La trei zile după eliberarea lui Kebatu, Lammy a anunțat introducerea imediată a unor controale mai stricte pentru a preveni o altă eliberare accidentală, iar fosta șefă a poliției, Lynne Owens, urma să conducă o anchetă privind eroarea.

Un purtător de cuvânt al poliției metropolitane a declarat: „La scurt timp după ora 13:00, marți, 4 noiembrie, Met a fost informat de Serviciul de Închisori că un deținut a fost eliberat din greșeală de la HMP Wandsworth, miercuri, 29 octombrie.”

„Deținutul este un bărbat algerian de 24 de ani. Ofițerii efectuează anchete urgente pentru a-l localiza și a-l readuce în custodie.”

Guvernul a declarat că este „un caz îngrijorător”.

Purtătorul de cuvânt al lui Keir Starmer a adăugat: „Este inacceptabil, iar circumstanțele din spatele acestuia vor fi investigate riguros … Situația este în curs de desfășurare și este important să stabilim faptele.”

Acesta a mai spus: „O eliberare accidentală este prea mult, așa cum am văzut în cazul Kebatu. De aceea am ordonat revizuirea condusă de Lynne Owens. Este corect să presupunem că acest caz va face parte din acea revizuire.”

În anul până în martie 2025, 262 de deținuți au fost eliberați accidental, față de 115 în anul precedent. Guvernul laburist a criticat constant Partidul Conservator pentru că a lăsat un sistem de justiție deficitar.

Conservatorii l-au chemat pe Lammy să revină în Cameră pentru o declarație.

Un purtător de cuvânt a spus: „Dacă știm, putem doar presupune că secretarul pentru Justiție a știut.”