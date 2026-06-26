Un pasager a murit după ce a fost imobilizat la bordul unui zbor. Familia îndurerată îl descrie ca „familist, o persoană cu suflet mare”

Un bărbat a murit după ce a fost imobilizat de pasageri și echipajul de cabină la bordul unui zbor Jet2 care circula de la Larnaca (Cipru) la Manchester, în urma unui incident violent petrecut în timpul cursei aeriene.

Luni, pasagerul ar fi devenit agresiv și ar fi atacat un alt călător și un membru al echipajului de cabină.

La aterizarea pe aeroportul din Manchester, polițiștii au urcat la bordul aeronavei și au identificat un bărbat de 35 de ani, din Warrington, identificat ulterior ca Callum Kerr, care era deja ținut de alți pasageri și de echipaj, relatează BBC.

A fost găsit inconștient după intervenția poliției

Potrivit autorităților, polițiștii au folosit cătușe pentru a-l imobiliza, însă la scurt timp au constatat că acesta nu mai răspunde. Agenții au început manevre de resuscitare și au solicitat intervenția echipajelor medicale.

Bărbatul a fost transportat la spital, însă a murit marți, a doua zi după incident.

Anchete în desfășurare

Poliția din Manchester a anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și ale decesului. În paralel, cazul a fost transmis către Independent Office for Police Conduct (IOPC), organismul de supraveghere a activității poliției din Regatul Unit, care analizează intervenția agenților.

Potrivit IOPC, polițiștii implicați sunt tratați ca martori, iar investigația se concentrează pe acțiunile și deciziile acestora, pe baza imaginilor video și a declarațiilor inițiale.

De asemenea, o anchetă separată vizează comportamentul pasagerilor implicați în incident.

Reacții

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că mai mulți pasageri și membri ai echipajului au intervenit pentru a-l imobiliza pe bărbat înainte de sosirea autorităților.

Compania aeriană Jet2 a transmis condoleanțe familiei și a precizat că nu poate comenta suplimentar, întrucât ancheta este în desfășurare.

Familia lui Callum Kerr a descris victima ca fiind „un familist, cu trei copii, un iubitor al sportului și o persoană cu suflet mare”.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat în timpul zborului și după aterizarea aeronavei.