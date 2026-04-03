Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Un nou gigant de tehnologie militară a intrat pe piața din România. Mișcarea făcută de producătorul dronelor kamikaze Warmate

Compania poloneză WB GROUP continuă să-și consolideze prezența internațională și anunță înființarea unei filiale în Romania, marcând prima extindere a grupului într-un stat membru al Uniunii Europene, în afara Poloniei.

WB GROUP a intrat pe piața din România. FOTO FB Defense Romania

Decizia reprezintă un moment important în strategia pe termen lung a producătorului de tehnologie militară, care urmărește să-și întărească poziția pe piața europeană, relateză site-ul polonez Defence 24.

Potrivit companiei, alegerea României nu este întâmplătoare: țara a devenit un actor tot mai relevant în industria de apărare și un pilon esențial pentru securitatea flancului estic al NATO, iar stabilitatea economică, accesul la specialiști bine pregătiți și ecosistemul tehnologic în dezvoltare fac din România un mediu atractiv pentru investiții.

Polonezii țintesc piața de drone din România

Compania poloneză a lansat deja WB Romania, noua sa entitate pe piața românească, eveniment.

„Compania a reușit să se impună prin soluții combat proven în Ucraina. Dronele kamikaze Warmate s-au dovedit extrem de eficiente în Ucraina. De asemenea, și soluția Flyeye e printre cele mai utilizate drone din clasa ei în ceea ce privește misiunile de recunoaștere și supraveghere, având în Ucraina una din cele mai mici rate de doborâre, asta și datorită capacităților stealth. Drona utilizează un sistem inovativ prin care înainte de aterizare parașutează camera și datele sowtware sensibile pentru a evita deteriorarea acestora. WB Group produce și UAV-ul de recunoaștere Gladius, care poate fi configurat și pentru misiuni de atac, se arată pe pagina de Facebook Defense Romania.

În cadrul evenimentului reprezentanții de WB Group au purtat discuții cu mai multe companii din industria de apărare din România în vederea identificării unor posibile colaborări industriale.

WB GROUP este o companie cunoscută pentru sistemele sale avansate de drone, soluțiile de comunicații tactice, comandă și control, precum și pentru capacitatea de a integra diverse platforme într-un ecosistem operațional unitar.

Filiala din România va sprijini atât proiectele locale, cât și programele internaționale ale grupului, contribuind la dezvoltarea capacităților regionale în Europa Centrală și de Est, notează Defence 24.

Extinderea în România are loc și pe fondul unei cooperări tot mai strânse între București și Varșovia, atât în domeniul economic, cât și în cel militar. Prezența unor structuri comune de apărare și colaborarea în cadrul NATO sunt completate acum de un nou nivel de integrare industrială.

WB GROUP operează deja filiale în Ucraina, Statele Unite și Malaezia. Lansarea WB Romania marchează intrarea oficială pe piața UE cu o structură proprie și reprezintă un nou pas în consolidarea poziției industriei poloneze de apărare la nivel global.

