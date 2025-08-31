search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
Premieră pentru Europa. Avioane japoneze F-15 vor fi dislocate în Marea Britanie

Publicat:
Ultima actualizare:

Într-o premieră istorică pentru Europa, avioane de vânătoare F-15J ale Forțelor Aeriene ale Japoniei (JASDF) vor fi dislocate în septembrie în Marea Britanie, relatează Defense Romania.

Avion F-15 FOTO EPA-EFE

Evenimentul are o semnificație simbolică majoră și reprezintă o demonstrație de forță a Japoniei, un stat înfrânt în cel de-al Doilea Război Mondial care a ajuns una din cele mai mari puteri economice și militare din lume.

Detașamentul japonez va sosi începând cu 16 septembrie și se va suprapune simbolic cu vizita de stat a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în Marea Britanie, între 17 și 19 septembrie.

Detașamentul va fi format din aparate ale Escadrilelor 201 și 203 de Vânătoare Tactică, staționate la Baza Aeriană Chitose din Hokkaidō. Acestea vor fi sprijinite de aeronave de transport Kawasaki C-2,  extrem de rare în spațiul aerian european. 

În aceeași perioadă, forțe aeriene din mai multe state aliate vor participa în Marea Britanie la exercițiul multinațional Cobra Warrior 25-2,  care vor participa Eurofighter Typhoon ale Italiei și Germaniei, precum și bombardiere strategice B-52 ale Forțelor Aeriene ale SUA.

Vizita japoneză vine în contextul în care Japonia participă la programul  GCAP (Global Combat Air Programme), alături de Marea Britanie și Italia, destinat dezvoltării unei noi generații de avioane de vânătoare.

Avionul F-15J este o variantă produsă sub licență a modelului Boeing/McDonnell Douglas F-15, construit de Mitsubishi în Japonia.

În prezent, Japonia derulează un amplu program de modernizare, „Super Interceptor”, vizând modernizarea a circa jumătate din flota de F-15.

Variantele modernizare vor permite integrarea de armament aer-sol de precizie, printre care rachetele AGM-158B JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range), capabile de lovituri terestre și anti-navă.

Pe termen lung, Japonia intenționează să înlocuiască și flota de Mitsubishi F-2, un derivat al F-16, cu viitorul avion de generație a șasea rezultat din programul GCAP.

Cooperarea militară dintre Japonia și Marea Britanie s-a consolidat din 2016 încoace, de când Regatul Unit a dislocat pentru prima dată în Japonia patru avioane Eurofighter Typhoon ale Royal Air Force (RAF). Aceasta a inclus acorduri de securitate reciprocă și exerciții comune.

Europa

