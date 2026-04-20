Un mort și mai mulți răniți după ce un troleibuz a intrat într-un supermarket din Austria

Un bărbat a decedat şi şase persoane au fost rănite după ce un troleibuz a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un supermarket, luni, în Salzburg, Austria, au informat Crucea Roşie şi poliţia, citate de AFP.

„O persoană a decedat în ciuda încercărilor de resuscitare”, a precizat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Crucii Roşii.

Potrivit unui comunicat al poliţiei, este vorba de un trecător în vârstă de 55 de ani, originar din oraş, scrie News.

Cei şase răniţi, cu leziuni de diferite grade, printre care şi şoferul autobuzului, au fost transportaţi la spital, a precizat poliţia.

Troleibuzul a părăsit carosabilul „dintr-un motiv necunoscut în acest moment”, „a trecut peste trotuar şi a lovit vitrina unui magazin alimentar”, potrivit comunicatului poliţiei, care aşteaptă să poată interoga şoferul.

Accidentul s-a produs la un sens giratoriu din nordul oraşului.