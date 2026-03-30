Un miliardar rus cere 12 ore de muncă pe zi pentru angajați și șase zile pe săptămână: „În momente dificile, să muncim mai mult”

Miliardarul rus Oleg Deripaska, un apropiat a lui Vladimir Putin, a lansat pe rețelele de socializare o propunere radicală: cetățenii Rusiei ar trebui să adopte o săptămână de lucru de 12 ore pe zi, timp de șase zile, pentru a accelera transformarea economică a țării.

Oligarhul lui Putin susține că resursele Rusiei sunt limitate și că singura modalitate de a face față crizei globale este printr-o creștere masivă a forței de muncă.

Magnatul industrial a propus programul „8 la 8”, cu muncă de la 8 dimineața până la 8 seara, inclusiv sâmbăta, pe care îl consideră necesar pentru supraviețuirea economiei naționale, scrie United 24 Media.

„Nu avem multe resurse. Mai exact, avem doar una, care ține de caracterul nostru național: în momente dificile știm să ne adunăm și să muncim mai mult”, a scris Oleg Deripaska. El a subliniat că implementarea rapidă a acestui program ar permite Rusiei să traverseze mai repede transformarea economică în curs.

Miliardarul a caracterizat actuala situație nu ca o criză economică obișnuită, ci ca o „transformare profundă” care afectează întreaga lume.

Deripaska a criticat Banca Centrală a Rusiei și politicile sale macroeconomice, afirmând că ratele ridicate ale dobânzii și „întărirea deșartă a rublei” au redus investițiile. El a adăugat că climatul investițional, atât național cât și străin, a fost deja subminat de forțele de securitate care au slăbit instituțiile legale.

De asemenea, miliardarul a menționat impactul războiului din Orientul Mijlociu, inclusiv al conflictului în care este implicat Iranul, avertizând că, în ciuda creșterii globale a prețurilor la petrol, gaze și îngrășăminte, acest război „nu va aduce nimic bun pentru Rusia”.

Deripaska a prezis că prețurile ridicate la energie vor provoca o încetinire economică globală prelungită, care va afecta inevitabil economia rusă. Pentru a contracara aceste efecte, el a cerut anterior slăbirea rublei la 105 per dolar și reducerea ratei-cheie a dobânzii la 6%.

Potrivit estimărilor lui Deripaska, combinația dintre ratele ridicate ale dobânzilor și rubla puternică a costat bugetul federal peste 16 trilioane de ruble (aproximativ 196,6 miliarde de dolari). El susține că întărirea rublei sub 80 per dolar în anii anteriori a afectat competitivitatea industriei de export.

Prin propunerea unei săptămâni de lucru mai lungi și a unei schimbări radicale în politica monetară, Deripaska semnalează că sectorul privat rus resimte presiunea izolării globale și efectele secundare ale conflictelor regionale.

Potrivit publicației citate, tensiunea economică este amplificată și de perturbările din sectorul energetic, principala sursă de venit a Rusiei. Atacurile cu drone ucrainene au paralizat centre energetice importante, iar campania vizând porturile de la Marea Baltică a forțat producătorii ruși să avertizeze asupra opririlor nedefinite ale exporturilor, ceea ce ar putea bloca până la 40% din exporturile de petrol ale țării.