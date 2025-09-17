search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Un kenyan capturat de ucraineni pe front povesteşte cum a fost păcălit să lupte pentru Vladimir Putin. „Mi-au luat pașaportul și telefonul”

Război în Ucraina
Publicat:

Un cetățean kenyan capturat de armata ucraineană în regiunea Harkov a povestit cum a fost înșelat să se alăture forțelor ruse, după ce a semnat, fără să știe, un contract militar.

Kenyanul a povestit cum a fost păcălit să semneze un contract de înrolare. FOTO: captură video
Kenyanul a povestit cum a fost păcălit să semneze un contract de înrolare. FOTO: captură video

Forțele ucrainene au capturat, în apropiere de orașul Vovchansk, un cetățean kenyan care lupta în rândurile armatei ruse, potrivit unui raport publicat pe 17 septembrie de Brigada 57 Infanterie Motorizată, citat de kyievindependent.

Bărbatul, care a declarat că se numeşte Evans şi că în ţara sa este atlet, a mărturisit că nu a bănuit nicio clipă că se înrolează și că a fost victima unui șir de manipulări, după ce a ajuns în Rusia ca simplu turist.

 „Mi-au luat pașaportul și telefonul”

Evans a povestit că a ajuns în Rusia ca turist şi, după ce a vizitat mai multe obiective, rusul la care locuia i-a promis un loc de muncă și i-a cerut să semneze niște documente. A crezut că este vorba de o ofertă de angajare obișnuită, dar, în realitate, documentele erau un contract de înrolare în armata rusă.

La scurt timp după semnare, i s-au luat pașaportul și telefonul, iar el a fost preluat de alte persoane și dus cu forța într-o zonă de instrucție militară.

„Nu am venit în Rusia pentru asta. Nici nu știam că semnasem un contract cu armata”, a declarat Evans într-un videoclip difuzat de armata ucraineană.

Antrenament de o săptămână, apoi direct pe front

După doar o săptămână de pregătire superficială, Evans a fost trimis într-o tabără militară unde domneau haosul și brutalitatea. El povestește că soldații erau bruscați, îmbrânciți și şi toată lumea ţipa la ei, fără niciun fel de ordine sau coordonare. Temându-se pentru viața sa și realizând că fusese înșelat, a ales să fugă și, după două zile în care a stat ascuns, s-a predat forțelor ucrainene, care i-au oferit apă și hrană ca prim ajutor umanitar.

„Dacă m-aș fi întors la ruși, m-ar fi ucis”, a spus el.

Totodată, bărbatul a mai povestit şi că, în tabăra în care a fost trimis, pe lângă ruşi, se aflau și alți străini, inclusiv cetățeni belaruși, tadjici și africani.

Recrutarea străinilor: o strategie tot mai des întâlnită

Declarațiile lui Evans vin în contextul în care mai multe surse oficiale și jurnalistice au documentat o creștere a recrutării de cetățeni străini în armata rusă. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, în unitățile ruse active în regiunea Harkov au fost identificați luptători veniți din China, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan și mai multe țări africane.

Kenya, țara de origine a lui Evans, are o relație economică sensibilă cu Ucraina, fiind dependentă de importurile de cereale din regiune. Cum invazia rusă a provocat tulburări semnificative pe piața alimentară africană, liderii din zonă au început să ia poziție, președintele kenyan William Ruto condamnând public agresiunea Rusiei şi calificând-o drept „nedreaptă” și contrară principiilor de suveranitate și pace.

Totul în timp ce Rusia își sporește influența în Africa nu doar economic, ci și prin canale de propagandă precum RT și TASS, promovând mesaje pro-Kremlin și desfășurând campanii de recrutare sub acoperirea ofertelor de muncă sau burselor pentru studenţi.

Europa

