Ce planuri avea Dan Șucu cu Cristi Chivu. Patronul de la Genoa a făcut declarații în presa italiană

În etapa a 15-a din Serie A, echipa de fotbal Inter Milano se deplasează la Genova, pentru duelul cu Genoa, de duminică, de la ora 19:00.

Înaintea acestui meci, Dan Șucu (62 de ani) a vorbit în presa din Peninsulă, atât despre Rapid, cât și despre Genoa, și a dezvăluit, printre altele, și că l-a dorit pe Cristi Chivu (45 de ani) antrenor în Giulești.

Între Inter Milano și Genoa este o distanță de 11 locuri (3-14) și 16 puncte, dar Șucu speră că Gena nu va ceva.

„Sincer, acum ceva timp speram să-l aduc la Rapid București, celălalt club al meu. Sunt mândru să-l văd pe Chivu pe banca lui Inter și îi urez mult succes, dar nu duminică.

Treptat, sinergia dintre Genoa și Rapid va crește, inclusiv în schimburile de jucători, iar acest lucru va ajuta. Cei doi directori sportivi sunt deja în comunicare constantă.

La Rapid, am investit masiv și în infrastructura pentru Academie, prima echipă, dar și în proiecte de responsabilitate socială pentru a permite tinerilor români să practice sport. Trebuie să dăm ceva înapoi”, a spus Șucu, conform celor de la ilsecoloxix.it.