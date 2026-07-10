Meteoriți în loc de diamante. Noii milionari din AI rescriu regulile luxului

Explozia inteligenței artificiale a creat o nouă generație de milionari, iar aceștia schimbă modul în care este definit luxul. În loc să investească doar în ceasuri scumpe, mașini exclusiviste sau haine de designer, mulți dintre noii bogați din tehnologie aleg obiecte neobișnuite, legate de spațiu, sănătate, tehnologie sau propriile pasiuni.

Pentru acești oameni, luxul nu mai înseamnă doar un simbol vizibil al averii, ci libertatea de a cumpăra lucruri rare, ciudate sau pur și simplu interesante. Un fragment de rocă venit din spațiu, un ceas inteligent care urmărește fiecare detaliu al organismului sau chiar un camion de pompieri cumpărat din curiozitate pot deveni noi forme de consum exclusivist.

Milionari făcuți rapid de industria AI

Spre deosebire de bogații tradiționali, ale căror averi au fost construite adesea de-a lungul mai multor generații, mulți dintre noii milionari din inteligență artificială și tehnologie au ajuns bogați într-un timp foarte scurt.

Creșterea spectaculoasă a unor companii din domeniul inteligenței artificiale, al software-ului și al tehnologiei spațiale a transformat acțiunile deținute de angajați și cercetători în averi de milioane de dolari.

Pentru mulți dintre aceștia, banii nu sunt folosiți doar pentru acumularea de obiecte scumpe, ci pentru explorarea unor interese personale pe care înainte nu și le-ar fi permis.

Meteoriți, camion de pompieri și cumpărături fără o utilitate clară

Un exemplu este Chip, un fost cercetător din domeniul spațial care a devenit milionar după creșterea valorii acțiunilor companiei la care a lucrat.

După creșterea averii sale, acesta a început să cumpere obiecte neobișnuite. A achiziționat fragmente de meteoriți în valoare de aproximativ 10.000 de dolari și chiar un camion de pompieri cumpărat cu aproximativ 5.000 de dolari, deși nu avea un plan clar pentru utilizarea lui.

Pentru el, astfel de achiziții reprezintă una dintre cele mai importante schimbări aduse de avere: posibilitatea de a cumpăra lucruri care îl fascinează, chiar dacă acestea nu au o utilitate practică evidentă.

Interesul pentru spațiu se reflectă și în alte alegeri. Printre obiectele care îl atrag se află un ceas inspirat de misiunea astronautului american John Glenn din 1962, evaluat la câteva mii de dolari.

Noua obsesie a bogaților din tehnologie: sănătatea măsurată în date

O altă categorie de produse preferate de această generație de milionari este reprezentată de gadgeturile care urmăresc sănătatea și performanța fizică.

Ceasurile inteligente au devenit accesorii obișnuite pentru mulți angajați din industria tehnologică. Aceste dispozitive monitorizează activitatea fizică, somnul, pulsul și nivelul de recuperare, oferind utilizatorilor date despre propriul organism.

Robert, un fost inginer din industria spațială, spune că el și soția sa și-au cumpărat ceasuri inteligente pentru a acorda mai multă atenție sănătății și condiției fizice.

Pentru această categorie de consumatori, tehnologia nu este doar un obiect de lux, ci un instrument prin care încearcă să își optimizeze viața de zi cu zi.

De la obiecte de statut la obiecte cu o poveste

Luxul clasic a fost asociat mult timp cu vizibilitatea: un ceas elvețian, o mașină rară, o geantă de designer sau o proprietate exclusivistă.

Noua generație de bogați din tehnologie pare să aibă însă alte priorități. Un obiect are valoare nu doar pentru prețul său, ci și pentru povestea pe care o spune.

Un meteorit nu este doar o piesă de colecție, ci o legătură cu explorarea spațiului. Un ceas inteligent nu este doar un accesoriu, ci un instrument pentru monitorizarea sănătății. O achiziție neobișnuită poate deveni o expresie a identității personale.

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Luxul tradițional nu dispare

Schimbarea nu înseamnă că simbolurile clasice ale bogăției au dispărut. Ceasurile de lux precum Rolex sau Cartier, automobilele de colecție și proprietățile exclusiviste continuă să fie cumpărate de oamenii foarte bogați.

Diferența este că o parte dintre noii milionari nu mai simt aceeași nevoie de a demonstra averea prin obiecte recunoscute de toată lumea.

Analizele industriei de lux arată că persoanele care și-au construit recent averea au alte obiceiuri de consum decât cei proveniți din familii bogate de generații. Aceștia sunt mai puțin atrași de haine și accesorii exclusiviste și mai interesați de experiențe, tehnologie și produse care le oferă un avantaj personal.

Inteligența artificială a alimentat explozia averilor

Numărul persoanelor cu averi de peste un milion de dolari a ajuns în 2025 la un maxim istoric de 25,3 milioane la nivel global, pe fondul boomului investițional generat de dezvoltarea inteligenței artificiale. Potrivit unui raport al companiei de consultanță Capgemini, entuziasmul investitorilor pentru tehnologiile AI și industria semiconductorilor a alimentat creșteri puternice pe piețele financiare și a contribuit la acumularea unor averi fără precedent.

În decurs de un singur an, clubul milionarilor s-a extins cu aproape două milioane de persoane. În același timp, valoarea totală a activelor deținute de aceștia a crescut cu 8,7%, până la un nivel record de 98,3 trilioane de dolari.

Statele Unite rămân principalul motor al acestei expansiuni a bogăției. Potrivit raportului, economia americană a generat 736.000 de noi milionari într-un singur an, ceea ce a ridicat numărul total al persoanelor cu averi de peste un milion de dolari la 8,7 milioane.

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Evoluția confirmă poziția dominantă a SUA în economia globală și pe piețele financiare. Americanii continuă să ocupe majoritatea locurilor în clasamentele celor mai bogați oameni ai lumii, deși în topurile internaționale se regăsesc constant și reprezentanți ai altor state.

Autorii raportului identifică drept principal factor al acestei creșteri spectaculoase aprecierea accelerată a acțiunilor companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale și în producția de microcipuri. Cererea uriașă pentru infrastructura tehnologică necesară noilor aplicații AI a impulsionat valorile bursiere și a adus câștiguri semnificative investitorilor.

Creșteri consistente au fost înregistrate și în regiunea Asia-Pacific, unde Japonia și China au fost principalele piețe care au beneficiat de interesul tot mai mare pentru tehnologiile avansate și digitalizare.

Cea mai rapidă acumulare de avere a fost observată însă în rândul investitorilor ultra-bogați, cei care dețin active de peste 30 de milioane de dolari. Această categorie și-a majorat patrimoniul într-un ritm superior celui înregistrat de restul milionarilor și a atins, la rândul său, un nivel record.