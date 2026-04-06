Jackpot record de peste 12 milioane de euro pierdut: biletul câștigător a expirat, iar câștigătorul a dispărut fără urmă

Un bilet de loterie cumpărat în sud-estul Londrei a expirat, iar jackpotul de 10,6 milioane de lire sterline (aproximativ 12 milioane de euro) a rămas nerevendicat, în ciuda eforturilor angajaților loteriei de a identifica câștigătorul.

Biletul câștigător a fost achiziționat pe 4 octombrie anul trecut, însă termenul-limită de revendicare de 180 de zile a expirat joia trecută.

„Putem confirma că premiul nu a fost revendicat, iar câștigătorul a pierdut această sumă care i-ar fi putut schimba viața”, a declarat Andy Carter, consilier principal pentru câștigători la Allwyn, operatorul Loteriei Naționale Britanice, potrivit theguardian.

Conform regulilor loteriei, premiile nerevendicate sunt redirecționate către cauze caritabile.

Astfel, jackpotul va fi folosit pentru susținerea unor proiecte comunitare, inclusiv în zona Bexley, precum Exchange Erith, organizație dedicată artelor și meșteșugurilor, și You and Me Happy Family Children’s Disability Trust, care sprijină copiii cu dizabilități și familiile acestora.

Allwyn a precizat că astfel de situații sunt extrem de rare, mai ales în cazul premiilor de mare valoare.

„În general, premiile nerevendicate sunt cele mai mici. Este foarte neobișnuit ca un jackpot de această dimensiune să rămână nerevendicat”, a declarat un purtător de cuvânt.

Potrivit sursei citate, în prezent, cinci premii majore, fiecare depășind 3,6 milioane de euro (3,2 milioane de lire sterline), sunt încă nerevendicate, dintre care trei sunt bilete EuroMillions sau Lotto de aproximativ 1,13 milioane de euro (1 milion de lire sterline).