Un nou schimb consistent de prizonieri între Rusia și Ucraina, al doilea după armistițiul de Paște

Moscova şi Kievul anunţă vineri că au făcut un schimb de câte 193 de prizonieri de război, iar armata rusă precizează că Emiratele Arabe Unite (EAU) au mediat acest nou schimb, relatează AFP.

”La ora actuală, militarii ruşi se află pe teritoriul Republicii Belarus, unde primesc ajutorul psihologic şi medical necesar”, anunţă într-un comuncat postat epe Max armata rusă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat repatrierea a 193 de militari ucraineni, scrie News.

”Ei au apărat Ucraina pe diverse fronturi. Între ei se află cei care împotriva Rusia a angajat urmăriri penale, dar şi răniţi”, a anuţat pe X şeful statului ucrainean.

Al doilea schimb, în aprilie

Acesta este al doilea schimb din această lună.

La 11 aprilie, Rusia şi Ucraina au făcut un schimb de câte 175 de prizonieri de război, cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a unui armistiţiu de Paşte.

Schimburi de prizonieri şi de cadavre sunt singurul rezultat concret al mai multor runde de negocieri directe între Kiev şi Moscova, organizate începând din 2025, în urma unor presiuni ale Statelor Unite.

Aceste negocieri, mediate de către americani, se află într-un punct mort de la lansarea la 28 februarie a Războiului din Iran de către Statele Unite şi Israel.

Ofensiva rusă la scare mare în Ucraina, lansată la 24 februarie 2022, este cel mai sângeros conflict armat din Europa după al Doilea Război Mndial. soldat cu sute de mii de morţi în ambele ţări, potrivit unor estimări.