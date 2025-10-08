Un cetățean indian s-a predat ucrainenilor după doar trei zile pe front. Cum a fost recrutat

Un cetățean indian s-a predat voluntar forțelor ucrainene în timp ce lua parte la primul său asalt asupra pozițiilor ucrainene. Bărbatul în vârstă de 22 de ani s-a alăturat războiului Rusiei împotriva Ucrainei pentru a scăpa de închisoare, a anunțat Brigada Mecanizată Separată 63, relatează presa ucraineană.

Prizonierul se numește Majoti și venise în Rusia pentru studii universitare. A fost condamnat însă la șapte ani de închisoare pentru infracțiuni legate de droguri”.

„Nu voiam să rămân în închisoare, așa că am semnat un contract pentru «operațiunea militară specială» (termenul folosit de Rusia pentru invazia sa la scară largă în Ucraina). Dar voiam să fug de acolo”, a spus Majoti .

Apoi a venit oferta: un contract cu armata rusă pentru a scăpa de pedeapsă.

„Am dat peste o tranșee ucraineană, la aproximativ 2-3 kilometri distanță, am lăsat jos arma și le-am spus că nu vreau să lupt. Am nevoie de ajutor. Nu am omorât pe nimeni și nu am făcut nimic rău nimănui. Am fost pe front doar trei zile. Nu am vrut să lupt - am vrut să evadez”, a spus prizonierul.

Majoti susține, întrun video făcut public de brigada care l-a capturat, că după 16 zile de antrenament militar, a fost trimis pe linia frontului, dar s-a certat cu comandantul său și a decis să se predea.

„Nu vreau să mă întorc în Rusia. Nu există adevăr acolo, nimic. Aș prefera să merg la închisoare aici (în Ucraina)”, a adăugat el.

Majoti a mai susținut că, deși i s-a promis o compensație financiară pentru înrolarea în armata rusă, nu a primit-o niciodată.

Cel puțin 12 indieni au fost uciși luptând de partea Rusieim în timp ce 16 sunt dați dispăruți, a relatat Deutsche Welle pe 11 februarie, potrivit Kyiv Independent.

Chestiunea a tensionat relațiile altfel apropiate dintre Moscova și New Delhi, India fiind unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc în contextul sancțiunilor occidentale.

India a refuzat să ia poziție la războiul în curs dintre Rusia și Ucraina, optând pentru a nu se alinia la sancțiunile internaționale împotriva Moscovei și cerând o soluționare pașnică a conflictului.

Ucraina a capturat mai mulți străini care luptau pentru forțele ruse. O anchetă din aprilie realizată de publicația independentă rusă Important Stories a identificat peste 1.500 de luptători străini din 48 de țări înrolați în armata rusă.