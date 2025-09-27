Video Un cățărător francez, arestat în timp ce escalada cel mai înalt zgârie-nori din UE, în Polonia. „Aş fi primul care trece peste el”

Un cățărător francez a fost reținut de autorități în timp ce urca, cu mâinile goale și fără echipament de protecție, pe Varso Tower, cel mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), aflat în capitala Poloniei.

Căţărătorul urban, în vârstă de 24 de ani, a fost reţinut pe acoperişului turnului, de 230 de metri înălţime, înainte să ajungă la o antenă de 80 de metri înălţime instalată pe turn. După ce a fost arestat, deoarece ascensiunea era ilegală, el a fost condus încătuşat la mâini într-o maşină de poliţie, scrie News.ro.

În timpul ascensiunii, observată de zeci de trecători, pompierii au delimitat un perimetru de securitate şi au desfăşurat trei saltele mari de salvare.

„Este un turn recent, care a fost construit în urmă cu puţin timp (...). Aş fi primul care trece peste el şi este un lucru destul de excitant, destul de palpitant”, a declarat Titouan Leduc într-un interviu acordat AFP înaintea ascensiunii.

„Până acum, cel mai înalt turn pe care m-am căţărat în 2021 este Turnul Montparnasse, la Paris, care care 210 metri”, a declarat căţărătorul.

„În mintea mea, acolo nu am dreptul să greşesc. Este vorba despre a ajunge în vârf. Este vorba despre victorie sau moarte. Fie ajungi sus, fie cazi”, a declarat el înainte de ascensiune.

În iunie, Titouan Leduc a urcat pe Presidential Hotel din Varșovia. Și atunci, autoritățile l-au reținut pe vârful clădirii, moment în care acesta a salutat mulțimea adunată dedesubt, scire Polskiego Radia.

Leduc a avut nevoie de puțin peste o jumătate de oră – aproximativ 35 de minute – pentru a ajunge pe acoperișul clădirii, care măsoară aproximativ 140 de metri.