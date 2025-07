Apelul femeii care aproape a fost ucisă cu mașina de fostul iubit: „Nu mai iertați abuzurile!” Victima și-a retras plângerile din milă

Femeia care a fost la un pas să fie ucisă cu mașina de fostul iubit a mărturisit că a mai fost amenințată cu moartea în trecut, însă și-a retras plângerile pentru că îi era milă de el.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că trăiesc. Nu am auzit niciun motor de mașină. Cred că din instinct am întors capul și nu am mai văzut nimic decât ceva albastru, mașina lui era albastră. A făcut intenționat. Mă amenința, mă urmărea. Am avut plângeri, le-am retras de milă”, a declarat femeia pentru Antena 3.

Aceasta se despărțise de agresor de două luni, timp în care acesta a urmărit-o şi a ameninţat-o cu moartea.

Ea a depus mai multe plângeri la poliţie, însă în cele din urmă le-a retras. În cele din urmă au încheiat un acord prin care bărbatul era obligat să o lase în pace, dar nu a fost aşa.

„Pentru toate femeile în astfel de situații să nu mai ierte, să nu mai creadă în schimbări, cu bunătatea și cu sufletul bun nu se face nimic. Să nu facă greșeala pe care eu am făcut-o. Să nu creadă în „te iubesc, promit că nu mai fac””, a mai spus ea.

Bărbatul a fost arestat preventiv după ce a încercat să își ucidă fosta concubină, lovind-o cu mașina în timp ce aceasta mergea pe trotuar.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, acesta a accelerat într-o curbă, a intrat pe contrasens și a direcționat intenționat autoturismul spre femeie, pe care a izbit-o din spate. Impactul a fost atât de violent, încât victima a fost proiectată pe capota și parbrizul mașinii, apoi autoturismul a rupt un gard de fier-beton și s-a oprit în ușa unui garaj, cu airbagurile declanșate.

După incident, bărbatul a fost reținut și prezentat în fața Tribunalului Constanța, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de tentativă de omor.