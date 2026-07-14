Un bărbat a cerut unui asigurător RCA să-i plătească daune morale după ce câinele său a fost lovit de mașină. Ce a decis instanța

Un asigurător RCA a fost obligat să-i plătească daune morale stăpânului unui câine, după ce animalul a fost lovit de o mașină pe o trecere de pietoni din Oradea, în martie 2024. Judecătoria Oradea a subliniat că sănătatea și integritatea fizică și psihică se numără printre componentele dreptului la viață protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit publicației Bihoreanul, incidentul a avut loc pe 29 martie 2024. Bărbatul își plimba câinele, un bulldog francez în vârstă de 5 ani și 5 luni. În timp ce traversau strada, un şofer, tocmai ieșit dintr-un sens giratoriu, nu le-a acordat prioritate, moment în care a lovit în plin patrupedul.

Câinele a fost dus de urgență la veterinar, unde a primit îngrijiri medicale și tratament.

Șoferul a fost sancționat contravențional de Poliția Rutieră, şi-a recunoscut vina pentru evenimentul rutier, însă asiguratorul, compania Groupama Asigurări SA, unde era emisă poliţia RCA, a acceptat să plătească doar cheltuielile cu veterinarul, şi acelea parţial.

Asigurătorul a refuzat să plătească stăpânului daune morale pe motiv că „suferinţa resimţită de reclamant ca urmare a vătămării câinelui său nu poate face obiectul despăgubirilor de către asiguratorul RCA”.

Proprietarul câinelui a dat în judecată firma, cerând despăgubiri pentru cheltuielile veterinare și suferința morală provocată de accident.

Avocata sa a susținut că prejudiciul nu se limitează la costurile tratamentului animalului. Asigurătorul a cerut respingerea daunelor morale, argumentând că acestea pot fi acordate doar persoanelor care au suferit vătămări corporale sau au decedat, și a contestat inclusiv unele cheltuieli pentru suplimentele prescrise câinelui.

Ce a decis Judecătoria Oradea

În sentința pronunțată pe 17 aprilie 2026 și comunicată părților abia luni, 13 iulie, Judecătoria Oradea arată că prejudiciul moral reprezintă „orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalității umane” și se manifestă prin suferința fizică ori morală resimțită de victimă.

Instanța a decis că suferința psihică trăită de proprietar după accidentarea câinelui reprezintă un prejudiciu moral care trebuie compensat.

Judecătoria a ținut cont și de legătura afectivă puternică dintre bărbat și animal, care îi aparținuse inițial soției sale decedate. Deși reclamantul ceruse 15.000 de lei, instanța i-a acordat 2.000 de lei daune morale, considerând suma proporțională cu trauma suferită.

De asemenea, Judecătoria a admis integral pretențiile privind despăgubirile materiale, în sumă de 1.627 de lei, reprezentând cheltuielile suportate pentru tratamentul câinelui, inclusiv suplimentele recomandate de medicul veterinar.

„Din prescripțiile medicale depuse la dosarul cauzei (...) reiese cu claritate că animalului aparținând reclamantului i-au fost prescrise aceste suplimente, iar reclamantul a probat efectuarea plății acestora cu bonurile fiscale depuse în probațiune”, se arată în sentință.

Atât suma acordată cu titlu de daune morale, cât și despăgubirile materiale vor fi actualizate cu rata inflației și vor fi însoțite de penalități de întârziere de 0,2% pe zi, calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii. Asigurătorul a mai fost obligat să achite 100 de lei cheltuieli de judecată.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicarea cu părţile.