Au doborât recordul olimpic, dar nu au luat vreo medalie. Situație ciudată la Jocurile Olimpice

Echipa olandeză mixtă de patinaj viteză a înregistrat cel mai rapid timp înregistrat vreodată la Jocurile Olimpice, dar a trebuit să se mulțumească doar cu locul al 5-lea. Situația ciudată are și o explicație: batavii au ratat calificarea în finala A din cauza unei căzături, astfel că au evoluat doar în finala B, unde și-au spublerat adversarii.

Concursul de patinaj viteză a fost câștigat de ștafeta mixtă italiană, cu timpul de 2:39.019. Medalia de argint a fost obținută de canadieni (2:39.258), în timp ce bronzul a fost câștigat de belgieni (2:39.353). Totuși, cel mai bun timp al fazelor finale a fost înregistrat de patinatorii din Olanda, care a doborât recordul olimpic, cu un timp extraordinar, de 2:35.537.

Însă batavii au plătit tribut unei erori din semifinale, când Xandra Velezboer s-a dezechilibrat în timpul înlocuirii sale, astfel că echipa ”oranje” a evoluat doar în finala B, unde s-au putut lupta doar pentru locul cinci. Totuși, Xandra Velzeboer și-a reparat greșeala la individual, în concursul de short-track, pe 500 de metri. După ce a făcut record mondial în semifinale, olandeza a câștigat medalia de aur în ultimul act.