Problemele de sănătate de la Transylvania Open și-au spus cuvântul. Ana Bogdan, sub tratament cu perfuzii. „Simptomele s-au agravat”

Ana Bogdan a revenit pe teren după o absență de aproape opt luni, însă participarea ei la Transylvania Open s-a încheiat rapid. La turneul de la Cluj-Napoca, românca a fost învinsă în minimum de seturi de Maja Chwalinska, scor 3-6, 2-6.

Din păcate, revenirea s-a dovedit a fi doar un episod scurt

Sportiva a anunțat ulterior că trebuie să ia din nou o pauză, după ce medicii au diagnosticat-o cu bronșită acută și pneumonie interstițială, afecțiuni care o obligă să se retragă temporar din competiții.

În timpul meciului de la Cluj, jucătoarea în vârstă de 33 de ani a acuzat probleme de respirație și o stare accentuată de oboseală, simptome pe care inițial le-a pus pe seama unei simple răceli. Investigațiile ulterioare au arătat însă că situația este mai serioasă.

„Am simțit că respirația mea nu era chiar normală!”

În prezent, ocupanta locului 658 WTA urmează un program strict de tratament și recuperare, sub supravegherea unei echipe medicale. Ea a transmis că va reveni în circuit doar după ce va fi complet refăcută.

„Nu este ceva ce mi-aș fi dorit să împărtășesc cu voi pentru că iubesc atât de mult momentele pline de viață, energia pozitivă și buna dispoziție, dar nu e mereu despre raze de soare și curcubeie. Și astfel de momente mă fac să mă întorc spre interior, la locul sacru numit inimă, și să găsesc acolo lumina care îmi dă putere și energie în tot ceea ce fac.

„Simptomele s-au agravat!”

În timpul meciului pe care l-am jucat la Cluj, am simțit că respirația mea nu era chiar normală și oboseam prea repede, dar am crezut că poate sunt doar puțin emoționată să fiu din nou pe teren. În noaptea de după meci am început să simt o ușoară răceală, dar iarăși, nimic deosebit. Simptomele s-au agravat și ceea ce credeam inițial că e o simplă răceală s-a dovedit a fi bronșită acută și pneumonie interstițială.

Sunt foarte recunoscătoare medicilor și oamenilor care au grijă de mine în aceste zile! Îmi iau timpul necesar să mă recuperez pas cu pas și abia aștept să revin la antrenamente și competiții! Sper să ne vedem foarte curând!”, a scris Ana Bogdan, pe Instagram.