Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Un șofer a deturnat un transport de 12,5 tone de ciocolată și a vândut-o pe aproape nimic

Publicat:

Un șofer de camion din Alicante, Spania, a fost condamnat la un an de închisoare după ce a deturnat un transport de 12,5 tone de ciocolată, evaluat la peste 113.000 de euro, și l-a vândut aproape pe nimic. Omul de afaceri care a cumpărat marfa a primit, la rândul său, o pedeapsă de șase luni de închisoare.

Un șofer de TIR care a vândut 12 tone de ciocolată din camion FOTO: Shutterstock
Un șofer de TIR din Alicante a fost condamnat la un an de închisoare după ce a deturnat un transport de 12,5 tone de ciocolată și alte produse, pe care l-a vândut fraudulos pentru doar 1.200 de euro. În același dosar, cumpărătorul mărfii, un om de afaceri din Alicante, a primit o pedeapsă de șase luni de închisoare, deși încărcătura era evaluată la 113.737 de euro.

Potrivit hotărârii instanței, faptele s-au petrecut la începutul anului 2021. Șoferul fusese angajat în luna ianuarie de o firmă de transport și primise un camion cu care a ajuns la Zaragoza, unde a încărcat 12.500 de kilograme de ciocolată și alte produse aparținând unei companii, scrie cotidianul Informacion.

Un transport care nu a mai ajuns la destinație

Încărcătura trebuia să fie transportată pe 4 februarie din Zaragoza către un centru logistic al companiei de ciocolată din Elche. Șoferul nu și-a respectat însă obligațiile contractuale și nu a dus marfa la destinație.

Conform sentinței, acesta a decis să obțină un câștig rapid și l-a contactat telefonic pe cel de-al doilea inculpat, reprezentant al unei firme din Alicante. Cei doi au ajuns la o înțelegere, iar întregul transport a fost vândut pentru suma de 1.200 de euro.

Instanța subliniază că suma plătită era „semnificativ mai mică” decât valoarea reală a mărfii. Cumpărătorul a achitat banii în numerar, fără să verifice proveniența legală a produselor și fără să solicite factură sau alte documente justificative.

Marfa, descărcată într-un depozit din Alicante

Cele 12,5 tone de ciocolată au fost descărcate într-un depozit aparținând companiei din Alicante, al cărei proprietar a fost ulterior condamnat. În paralel, șoferul camionului a vândut și cei 13 paleți folosiți la transport unei firme din Valencia, pentru suma de 158 de euro.

După livrarea mărfii, camionul a fost abandonat gol în localitatea Cox, de unde a fost recuperat ulterior. Intervenția Poliției Naționale, declanșată în urma plângerii depuse de compania păgubită, a dus la identificarea transportului de ciocolată și la recuperarea acestuia din Alicante.

Autoritățile au returnat marfa firmei de transport care îl angajase pe șofer, iar întreaga încărcătură a fost transportată înapoi la Zaragoza.

Ce au spus inculpații în instanță

În timpul procesului, șoferul a recunoscut că și-a însușit transportul de 12,5 tone de ciocolată și că l-a contactat pe celălalt inculpat, pe care nu îl cunoștea anterior, pentru a-i vinde marfa la prețul de 1.200 de euro.

La rândul său, omul de afaceri a declarat în instanță că a crezut că marfa îi aparținea șoferului și că prețul scăzut era justificat de faptul că i s-ar fi spus că produsele sunt perisabile și au o dată de expirare foarte scurtă. El a susținut că nu a cerut inițial factură sau chitanță deoarece intenționa să le solicite ulterior pentru recuperarea TVA-ului.

Acuzarea a respins însă aceste explicații, arătând că inculpatul era conștient de „probabilitatea ridicată” ca marfa să provină dintr-o sursă ilegală și apreciind că versiunea sa nu este credibilă.

