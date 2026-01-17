Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se mute în Spania: „Cu 1.000 de euro pe lună trăiești ca un rege”

Un belgian de 57 de ani s-a mutat în Spania și spune că trăiește ca un rege cu doar 1.000 de euro pe lună. Clima, costul vieții și calitatea vieții l-au făcut să lase Belgia în urmă.

Claude Charlier, un belgian de 57 de ani din Saint-Mard, și-a schimbat complet stilul de viață. Costul vieții din Belgia, clima și calitatea vieții l-au determinat să caute soluții alternative. Așa a ajuns în Spania, mai exact pe Costa Blanca. „Clima, calitatea vieții, costul vieții: în Belgia, toate acestea nu mai sunt posibile”, explică el.

La început, Claude se gândea să se mute în sudul Franței pentru că i-ar fi fost mai ușor din punct de vedere al limbii. O vacanță de Crăciun în Alicante i-a schimbat, însă, planurile.

Profitând de prețurile imobiliare relativ scăzute, bărbatul spune că a cumpărat un apartament de 70 metri pătrați, cu două dormitoare și două terase mari, situat pe un teren de golf, potrivit cotidianului belgian Sud Info. „Apartamentul era complet mobilat și utilat, iar prețul a fost de 86.000 de euro fără taxe. Astăzi, valoarea lui este între 130.000 și 140.000 de euro”, spune el.

Viață confortabilă la preț redus

Claude nu își închiriază proprietatea, deoarece a devenit casa sa.

„A devenit prima mea casă, pentru că Belgia a devenit temporară. În Spania, costurile de trai sunt mult mai mici. Cu 100 de euro trăim împreună o săptămână întreagă. Cu 1.000 de euro pe lună, de persoană, trăiești ca un rege”, a spus acesta.

Bărbatul spune că apa și electricitatea sunt scumpe și în Spania, însă mâncarea în oraș este accesibilă. „Meniul zilei costă 14 euro și include aperitiv, fel principal și desert. Seara, tapas pe terasă. Fericire pură!”, spune Claude, care a învățat și limba spaniolă.