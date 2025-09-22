Un atac cibernetic cu ransomware, la originea perturbărilor care au afectat aeroporturile europene: „A fost identificat”

Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) a anunțat luni că perturbările care au avut loc pe mai multe aeroporturi europene în acest weekend, inclusiv la Bruxelles, Londra, Berlin sau Dublin, au fost cauzate de un atac cibernetic comis de către un terţ, relatează Reuters.

”Tipul de ransomware a fost identificat. Forţele de ordine au fost sesizate să desfăşoare o anchetă”, anunţă într-un comunicat ENISA, cu sediul la Atena.

Un atac cibernetic a vizat în acest weekend un prestator însărcinat cu sistemele de înregistrare şi de îmbarcare, provocând perturbări importante pe aeroporturile din Bruxelles, Londra şi Berlin.

Compania a declarat AFP că a fost informată cu privire la o ”perturbare de origine cibernetică a programului său informatic MUSE pe mai multe aeroporturi”.

La Berlin, luni existau în continuare cozi lungi de aşteptare lungi, în pofida eforturilor aeroportului - cu o capacitate de 92.000 de călători -,în contextul desfășurării unui maraton.

Autorităţile îi sfătuiesc pe pasageri să se înregistreze online pentru a reduce întârzierile.

Collins Aerospace, operatorul sistemelor afectate, filială a grupului american RTX, a anunţat că cooperează cu clienţii săi şi cu companiile aeriene.

Societatea a anunțat că se află în faza finală a actualizărilor necesare în vederea revenirii la o funcţionare normală, potrivit news.ro.