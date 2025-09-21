search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Întârzierile continuă să afecteze zborurile după un atac cibernetic asupra aeroporturilor din Europa

Publicat:

Marile aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra și Brandenburg din Berlin, se confruntă și duminică cu perturbări ale operațiunilor, în urma unui posibil atac cibernetic care a afectat sistemele de check-in, provocând anulări și întârzieri pentru mii de pasageri.

Aglomerația de duminică pe aeroportul Heathrow FOTO Profimedia
Aeroportul Heathrow FOTO Profimedia

Oficialii Aeroportului Heathrow au anunțat duminică dimineață că încă încearcă „să rezolve și să repare” problema sistemului său, cerându-le scuze clienților „care au întâmpinat întârzieri”. Peste 200.000 de pasageri tranzitează zilnic aeroportul, cel mai mare și mai aglomerat din Marea Britanie.

La Heathrow, pasagerii s-au plâns că nu au primit suficiente informații despre perturbarea zborurilor. O arhitectă care a așteptat un zbor Saudia Airlines a declarat: „Nu ni s-a spus nimic. Este mereu aglomerat aici, dar astăzi este și mai rău”.

O altă pasageră care aștepta un zbor Air Algérie a spus că a stat la coadă mai mult de o oră pentru check-in, menționând că procedura se desfășura manual.

Între timp, aeroportul din Berlin a anunțat pe site-ul său că, din cauza „unei întreruperi a sistemelor”, pasagerii ar putea întâmpina „timpuri de așteptare mai lungi”.

În Belgia, aeroportul din Bruxelles a raportat cel puțin 10 zboruri anulate și 17 zboruri întârziate după ce a anunțat „un atac cibernetic”.

Ca urmare a unui atac cibernetic asupra furnizorului extern al sistemelor de check-in și îmbarcare, operațiunile de check-in la mai multe aeroporturi europene, inclusiv Bruxelles, sunt grav afectate”, se arată într-un comunicat postat pe contul X al aeroportului sâmbătă seara.

Eurocontrol, organismul de supraveghere a aviației europene, a declarat că aeroporturile raportează „perturbări în sistemele IT legate de gestionarea pasagerilor”. Companiile aeriene au fost sfătuite să anuleze jumătate dintre zborurile către și dinspre Bruxelles între 04:00 GMT sâmbătă și 02:00 GMT luni, din cauza atacului online.

Operatorul irlandez DAA a precizat că sprijiă în continuare companiile aeriene din Dublin în gestionarea „perturbărilor în curs cauzate de o problemă tehnică la nivel european care afectează sistemele de check-in și îmbarcare”.

Unele companii aeriene din Terminalul 2 continuă să folosească soluții manuale pentru a emite etichete de bagaje și boarding pass-uri. Acest lucru înseamnă că procesele de check-in și predare a bagajelor pot dura puțin mai mult decât de obicei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Aeroportului Dublin, Graeme McQueen.

El a recomandat pasagerilor care trebuie să se prezinte la check-in sau să predea bagaje să își aloce timp suplimentar.

Furnizorul de servicii aeroportuare Collins Aerospace a confirmat pentru AFP că au fost afectate sistemele MUSE în anumite aeroporturi, menționând că impactul este limitat la check-in-ul electronic și predarea bagajelor, compania având prezență în 170 de aeroporturi la nivel global.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că nu există indicii privind un „atac răspândit sau sever” și că originea incidentului este încă investigată.

Astfel de întreruperi ample sunt de obicei cauzate fie de atacuri ransomware, în care infractorii cibernetici paralizează rețelele corporative în speranța unei plăți, fie de sabotaj digital deliberat.

Avertismentul MAE 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Republica Federală Germania și Regatul Belgiei că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie 2025, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa: Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles).

MAE recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară de urgență, astfel:

* Consulatul General al României la Londra: +077 387 16 335

* Ambasada României în Republica Federală Germania: +49 160 157 9938

* Ambasada României în Regatul Belgiei:  +32 (0)497 428663

Europa

