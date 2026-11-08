Un alpinist de 21 de ani este anchetat după ce și-ar fi abandonat partenera de 17 ani pe un munte din Alpi. Fata a fost salvată cu elicopterul

Un alpinist în vârstă de 21 de ani este cercetat penal după ce ar fi lăsat singură o adolescentă de 17 ani în timpul unei ascensiuni pe muntele Zugspitze, cel mai înalt vârf din Germania. Fata a rămas blocată la aproximativ 2.500 de metri altitudine, în zăpadă care ajungea până la genunchi, în condiții de ger și ninsoare puternică. Pentru recuperarea ei a fost necesară intervenția echipelor de salvare, relatează publicația franceză Ouest-France.

Un alpinist de 21 de ani este anchetat după ce și-ar fi abandonat partenera de 17 ani pe un munte. Foto: Arhivă

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 1 spre 2 noiembrie 2026, când cei doi tineri au pornit într-o expediție montană cu intenția de a ajunge pe vârf înainte de răsăritul soarelui.

Potrivit informațiilor disponibile, ascensiunea a început în jurul orei 1:30. Planurile lor au fost însă date peste cap de condițiile meteorologice extreme. Temperaturile au coborât până la -12 grade Celsius, iar ninsorile abundente au acoperit traseul cu un strat consistent de zăpadă.

La aproximativ 2.500 de metri altitudine, cei doi nu au mai putut continua urcarea din cauza zăpezii care îngreuna deplasarea. În acel moment, tânărul de 21 de ani ar fi decis să coboare fără partenera sa de traseu, lăsând-o singură într-o zonă montană expusă.

Adolescenta nu a mai reușit să înainteze prin nămeți și a solicitat ajutorul autorităților prin intermediul serviciului de urgență.

Poliția din Tirol a deschis o anchetă penală pentru punerea în pericol a vieții unei persoane. Anchetatorii încearcă să stabilească de ce tânărul a ales să continue coborârea fără să se asigure că fata poate ajunge în siguranță într-o zonă protejată.

Șapte salvatori au pornit în căutarea fetei, care a ajuns la spital cu hipotermie

Intervenția echipelor de salvare a fost îngreunată inițial de vremea nefavorabilă, care nu a permis decolarea elicopterelor. În aceste condiții, șapte salvatori montani au pornit pe jos spre locul în care se afla adolescenta.

Ulterior, condițiile au permis intervenția unei aeronave a poliției, care a reușit să o recupereze din zona periculoasă.

Fata a fost transportată la spital, prezentând simptome de hipotermie. Starea sa s-a ameliorat, iar adolescenta a fost externată la scurt timp.

Un alt aspect analizat de autorități este reprezentat de costurile intervenției. Deocamdată nu s-a stabilit dacă acestea vor fi suportate din fonduri publice sau dacă vor trebui achitate de cei doi tineri implicați în incident.

Decizia va ține cont de concluziile anchetei și de eventualele responsabilități ale alpiniștilor. Un element important îl reprezintă avertizările meteorologice emise înaintea expediției, care semnalau condițiile dificile de la altitudine.