Un băiat de 14 ani a recunoscut că a provocat în mod intenționat mai multe incendii forestiere devastatoare din nordul Portugaliei, mergând cu scuterul și folosind chibrituri.

„Minorul ar fi acționat din furie și frustrare, având în vedere rezultatele școlare slabe și lipsa evidentă a relațiilor sale sociale”, a precizat poliția judiciară națională, Polícia Judiciária, într-un comunicat citat de Euronews. Autoritățile nu exclud nici posibilitatea ca băiatul să fi acționat ca parte a unui grup.

Poliția suspectează că adolescentul ar fi responsabil pentru incendiile din Seidões, Ardegão și Arnozela. Ancheta a fost declanșată după ce incendii de pădure au izbucnit în mod repetat în aceleași zone. „În perioada de vară, aceste parohii au fost sistematic devastate de incendii de pădure, uneori zilnic, provocând îngrijorare în rândul populației locale și consumând mai multe hectare de pădure”, se arată în comunicatul poliției.

Cazul, anchetat de poliția judiciară din Braga, a fost predat Parchetului, care îl va trimite apoi la Tribunalul pentru familie și copii. Până la 20 august, poliția a arestat deja 52 de persoane suspectate de incendiere, majoritatea în luna august, potrivit datelor agenției de știri Lusa.

Situația incendiilor în Portugalia

Vineri dimineață, serviciile de urgență anunțau că în Portugalia mai erau active 97 de incendii, dar majoritatea erau sub control și în curs de stingere. Incendiul din regiunea Vinhais este singurul care reprezintă în continuare un pericol. Peste 400 de pompieri, 140 de vehicule și șase avioane au fost mobilizate pentru a-l combate.

Acesta, izbucnit marți dimineață, se manifestă pe trei fronturi, dintre care unul dificil de accesat. Însă, „pe celelalte două fronturi, cea mai mare parte a perimetrului său este sub control”, a declarat pentru agenția Lusa un comandant regional al agenției de protecție civilă. Temperaturile mai scăzute din ultima săptămână au ajutat la stingerea incendiilor.

Cu toate acestea, Institutul Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA) menține întreaga zonă interioară și sudul țării în alertă maximă, din cauza riscului foarte ridicat de incendii forestiere.