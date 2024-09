Emil, un cunoscut vlogger român, și-a propus să ajungă la El Camino de Santiago, dar s-a aflat în mare pericol. Într-o pădure din Portugalia, el a fost surprins de un incendiu uriaș care i-ar fi putut fi fatal.

Emil și-a propus să ajungă la El Camino de Santiago, un traseu de pelerinaj creștin care duce mormântul apostolului Iacob cel Mare, situat în cripta Catedralei din Santiago de Compostela, în Spania. Românul din Portugalia și a străbătut deja câteva etape importante. Totuși, pe când se afla în apropiere de Porto, într-o zonă împădurită cu mai multe sate, a trecut prin momente delicate. Totul ar fi putut să se termine rău, după ce Emil a fost surprins un incendiu uriaș. El a filmat totul, iar clipul l-a pus pe contul său de You Tube.

Incendiile sunt destule de frecvente pe durata verii, în țări ca Grecia, Portugalia sau Spania. Vegetația uscată din cauza căldurii ia foc ușor, iar de cele mai multe ori e suficient ca neglijențele unor localnici să provoace incendii care să mistuie kilometri întregi de pădure.

„Săraci rău de tot ăștia”

La un moment dat, deja cu o zi înainte să treacă prin mare sa aventură, românul a simțit fum și a văzut în depărtare flăcări.

„Nu știu dacă se vede, dar e plin de incendii de vegetație. Se simte și cenușă în aer. Și drumul deviat”, a spus vloggerul, în timp ce își căuta un loc unde să se cazeze.

Ajuns într-un sat, a constatat cu stupoare că singurul local din localitate era închis și nu a găsit unde să mănânce.

„Săraci rău de tot. Și când zic săraci rău de tot, mă gândesc cum fratele meu, într-un sat care dacă era în România, la mărimea lui avea minim 3 cârciumi... Ăștia au una singură, Și-aia e închisă, are obloanele trase, niciun scaun, nimic. Da, proprietarul are covid. Așa sărăcie...”, a mai spus el.

Și tot atunci a simțit din nou miros de fum de la incendiile de vegetație din zonă. Imediat au apărut și flăcările la orizont, iar situația arăta ca și cum s-ar agrava de la un moment la altul.

„Știți că vă ziceam eu că e că-s ceva incendii de vegetație pe aici. Na, vedeți fumul? E aproape de noi. Și, teoretic, noi mâine în direcția aia trebuie să plecăm. Nasol moment. Mergem pe aici”, a mai adăugat el.

1.000 de pompieri s-au luptat cu flăcările

A doua zi, dis de dimineață, Emil a povestit că incendiul a luat amploare, iar situația s-a agravar peste noapte.

„Toată noaptea a fost fum aici și au trecut mașini de pompieri. Pentru că nu știu dacă se vede, dar incendiul e din ce în ce mai aproape. Și aseară am văzut că ar fi la 2 km de aici Deci e nasoală treaba că e foarte aproape încendiul. Și toată noaptea au trecut mașini de pompieri. Am căutat dimineața pe ceva știri și am înțeles că ar fi 50 de mașini de pompieri acolo. În total vreo o mie și ceva de pompieri angrenați pentru incendiul ăsta. E nasol frate. Vedeți și voi”, a mai spus românul.

Pe drum spre Porto, într-o zonă sălbatică, a dat peste incendiu. Mai exact, s-a trezit încercuit de flăcări.

„Mai avem astăzi și mâine de mers, iar mâine după amiază ajungem la Porto Acolo ar trebui să fie drăguț. N-am ce să zic, nu pot să zic că nici aici e rău, dar e așa mai sălbăticit un pic. Și de la Porto mergem numai pe coastă unde o să fie și magazine și baruri. Și tot ce vreți voi și cazări, nu ne mai chinuim Sau așa cred. Ba, dar e rău. E acolo incendiu. Da prieteni, vă las ne auzim mai târziu. Vedeți ce groasă e treaba aici. E groasă rău de tot. Râd eu, dar nu e de râs. E nasoală rău treaba. Și uitați-vă și voi ce e aici. În ce hal e. Doamne fereste. E... Da. Vedem ce se întâmplă. Mergem mai departe. O să filmez dacă se mai întâmplă ceva. Dar e nasoală treaba pe aici”, a continuat Emil.

Surprins de incendiu

Câteva minute mai târziu, prins de flăcări, românul a realizat că incendiul l-a prins ca într-o capcană. În disperare de cauză, a încercat să se întoarcă din drum, ca să scape.

„Știți care e cea mai mare problemă? Că tot ce se vede acolo e la vreo 300 de metri de mine. Și drumul meu era pe acolo și efectiv n-am pe unde să mă duc. În partea asta la fel, sunt incendii. În partea aia la fel, pe aici aveam eu drumul. Exact pe aici. Pe cuvânt că nu știu ce să fac. Cred că n-am decât să mă duc în direcția opusă, în care nu e incendiu, până în primul oraș, care e la vreo 5 km. Și după să încerc să iau o mașină, ceva, să trec de zona asta de incendii. Să pot să ajung în partea aia. E... Da, nu știu. N-am nicio idee ce pot să fac. Sunt... Sunt nedumerit”, s-a panicat tânărul.

Norocul lui a fost că a găsit un localnic cu un camion, care l-a luat în mașină și împreună au reușit să scape. Ajuns în siguranță, la 20 de kilometri de flăcări, incendiul se vedea în continuare amenințător.

„Vă anunț mai târziu ce fac. Până atunci trebuie să mă gândesc cum ies eu de aici. Băi, deci, tocmai am găsit pe cineva să mă scoată cu mașina de aici. Am văzut un om, mi-a făcut cu mâna și mă... mă duce de aici, după incendiu în partea aia. Că a zis că știe drumul, m-a văzut cu rucsacul. Că așa știu toți cine fac camionuri și toate cele. Și l-am găsit să mă scoată de aici, să mă ducă mai departe, să trec de incendiu. Ei, gândiți-vă că eu acum în momentul ăsta sunt la 20 de kilometri distanță de incendiu ăla. Și tot se vede rău. Băi, deci nu se putea ieși prin nicio parte din satul ăla, nici cu mașina. Am mers într-o direcție opusă, ca să poat să ias într-o autostradă unde se vedea... Nu ați văzut pe filmare? Era atât de întunecat. Efectiv, nu se vedea bine pe stradă de la fumul ăla. Horror. Dacă plecam pe jos, era belită treaba. Bine că am scăpat de acolo”, a recunoscut Emil.